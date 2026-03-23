Orbán Viktor a Patrióták nagygyűlésén: Megnyerjük a választásokat

2026-03-23 17:48:00 CET

Hétfőn felsorakoztak az európai szuverenista-szélsőjobb képviselői a Millenáris Parkban. A magyar kormányfő szerint a 2029-es európai parlamenti választásokra már nekik áll majd a zászló. Marine le Pen arról beszélt, hogy a magyaroknak április 12-én találkozójuk van a történelemmel, Matteo Salvini pedig hősnek nevezte Orbán Viktort.

Hatalmas erők mozdultak meg Európában a patrióta magyar kormány ellen, ennek ellenére április 12-én a kormánypártok megnyerik a választásokat Magyarországon – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke hétfőn, az első Patrióta Nagygyűlésen Budapesten.

Mint arról előzőleg hírt adtunk, március 23-án Magyarországon rendezték meg az I. Patrióta Nagygyűlést (1st Patriots’ Grand Assembly), amely esemény keretében a Fideszt is soraiban tudó Patrióták Európáért politikai közösség vezetőit és Európa többi szélsőjobboldali-oroszbarát, vagy ahogy magukat nevezik, „patrióta” politikusait terelték a Millenáris Parkba.

Orbán Viktor a nagygyűlésen megismételte az utóbbi hetek fő fideszes kampányüzenetét, miszerint „Brüsszel és Kijev összefogott, mert olyan kormányt akarnak Budapesten, amely az ő érdekeiket képviseli”. Azt is állította, hogy „Brüsszel az internetet cenzúrázó NGO-hálózatot vetette be”, Kijev pedig „olajblokád” alá vonta a magyarokat, most pedig már az „ukrán propagandagépezet is gőzerővel dolgozik”.

Emlékeztetett: a héten választások lesznek Dániában, amelyen szurkolnak a Dán Néppártnak, valamint még az idén választások lesznek Bulgáriában, Észtországban, Svédországban és Lettországban, jövőre Franciaországban és Olaszországban, illetve az európai parlamenti választások előtt új parlamentet választanak Romániában és jó eséllyel Németországban is.

„Mindenhol előre fogunk törni, úgy érkezünk meg 2029-re az európai választásokra, hogy akkor már nekünk áll a zászló, és akkor megnyerjük az Európa lelkéért és nemzeteink jövőjéért vívott csatát, és együtt újra naggyá tesszük Európát”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Arról is beszélt, hogy szerinte a brüsszeli baloldali elit napról napra gyengébb, míg a másik oldalon erősödnek a Patrióták. A brüsszeli, liberális, globális elit kudarcai nyilvánvalóak: gazdasági csőd, zuhanó ipar, az európai zöld megállapodás totális kudarca, a migrációs helyzet visszacsinálhatatlan, energiaválság – sorolta.

Hozzátette, óriási kudarcai ellenére Brüsszel még mindig uralja Európa nyugati felét, és az Európát kormányzó baloldal még mindig képes megakadályozni a patrióták áttörését Nyugat-Európában. A Patrióták európai parlamenti frakciójának teljesítményét méltatva a kormányfő úgy fogalmazott, „mi vagyunk az egyetlen frakció az Európai Parlamentben, amely kompromisszumok, taktikai engedmények nélkül, a brüsszeli mérgező euroblablát mellőzve, azt mondja, amit gondol, és azt teszi, ami az európai emberek érdeke”. Megjegyezte, „méretre még nem, de a józan ész és a népeinkhez való hűség tekintetében már most mi vagyunk Európa vezető ereje”.

„El akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot: olyan uniót akarunk, amely a szuverén nemzetek szövetsége. Nem akarunk föderációt, szuverén, büszke európai nemzeteket akarunk”

– jelentette ki a miniszterelnök.

Hányszor lehetett hallani, hogy a magyar kormány politikája elszigetelt, hogy szélmalomharcot folytatnak a brüsszeli elit ellen – idézte fel, hozzátéve azonban: ez tévedés. „Nekünk világos céljaink, világos terveink és világos térképünk is van, aminek segítségével el fogjuk érni a céljainkat. Ezért vannak itt ma velünk a vendégeink” – fogalmazott.

Kiemelte: azt akarják, hogy az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben pompázzon. „Ez lesz a legnagyobb politikai átrendeződés az Európai Unió történetében. Akiket ma itt láttak, három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői” – mondta.

Marine le Pen: A magyaroknak április 12-én találkozójuk van a történelemmel

A francia szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője a nagygyűlésen elmondott beszédében úgy fogalmazott, a magyaroknak április 12-én találkozójuk van a történelemmel. „Az új Európa már formálódik, és néhány héten belül a magyarok teszik le az első alapkövét” – mondta Marine le Pen.

Szerinte Európában Magyarország jelképpé vált, „egy büszke és szuverén nép ellenállásának jelképévé az elnyomással szemben”, és ezt a státuszt Magyarország Orbán Viktor vezetése alatt érte el, aki „a bevándorlás, az identitás és a szuverenitás kérdésében a legnehezebb körülmények között sem hátrált meg”. Kiemelte:

„A magyarok szavaznak először egy olyan választási hullámban, amely 2027-ben átalakítja Európát. Jövőre több nagy európai ország választ, így Franciaország, Spanyolország, Lengyelország és Olaszország.”

Hangsúlyozta: több egybehangzó felmérés szerint ezek a választások át fogják rajzolni Európa politikai térképét. Nem egy blokkoló kisebbség jön létre Brüsszelben, hanem egy új, minősített többség, amely összhangban áll azokkal az eszmékkel, amelyeket Orbán Viktor és szövetségesei védenek – hangoztatta.

Marine le Pen szerint ezért a választással a magyarok úttörők lesznek, ők fogják kikövezni az utat ezeknek a választásoknak, amelyen átrajzolják Európa arcát. Április 12-én „az erő, az elszántság és a remény üzenetét küldik” Brüsszelbe, és ezt az üzenetet Párizstól Budapestig minden európai fővárosban hallani fogják – vélekedett.

Matteo Salvini: Orbán Viktor egy hős

„Köszönet Orbán Viktornak és Magyarországnak azért a fáradhatatlan diplomáciai munkáért, amelyet a béke eléréséért folytatnak nap mint nap, és azért is, hogy ellenállnak annak a többségi erőnek, amely miatt jelenleg a háborúba sodródik Európa. Legyen béke” – mondta nagygyűlésen tartott hétfői felszólalásában Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes.

Az Orbán Viktor nagy barátjaként ismert szélsőjobboldali Liga párt vezetője arról beszélt, úgy gondolja, hogy a választáson a magyar nép büszkén és az ország érdekét szem előtt tartva fog dönteni. „A választás az önrendelkezés és az ezer éves keresztény identitás megtartásáról, a magyar családokról, a biztonságos határokról, valamint egy olyan jövőről szól, amelyben gyermekeink majd saját maguk dönthetnek” – jelentette ki. „A választás arról szól, hogy Budapest ne váljon egy Brüsszelnek engedelmeskedő előretolt helyőrséggé, hanem Magyarország maradjon büszke és legyen ura saját sorsának” – tette hozzá.

Orbán Viktor miniszterelnökhöz szólva úgy fogalmazott: „A te bátorságod valódi, mélyen gyökerező bátorság, ami abból a bizonyosságból fakad, hogy mindig a saját nemzeted érdekei szerint cselekszel. Ez a téged a nemzetedhez kötő rendíthetetlen hűség ad erőt ahhoz, hogy ellenállj a nyomásnak, a fenyegetéseknek és mindenféle zsarolásnak azok részéről, akik Magyarországot a saját, baloldali, a magyaroktól idegen ideológiájuknak megfelelően szeretnék megtörni és átalakítani.”

Matteo Salvini ezután magyarul azt mondta, hogy „Orbán Viktor egy igazi hős”.

Beszédében köszönetet mondott a magyar kormányfőnek azért, hogy „ilyen messzire sugárzó példát” ad mindenkinek. „Köszönöm, hogy egész Európát emlékeztetted arra, a valódi politika a szolgálatról nem pedig mások alávetéséről szól” – fogalmazott Matteo Salvini.

Végül azt is megköszönte Orbán Viktornak, a Fidesznek és a magyaroknak, hogy öt éven keresztül érezhette támogatásukat annak eljárásnak a során, amit szerinte azért indítottak ellene, mert – mint mondta – „lezártam a határokat, mert megvédtem Olaszország és Európa határait”. Majd beszédét azzal zárta:

„Éljen a magyar nemzet szabad választása, ami sokkal többet ér Soros György milliárdjainál vagy Volodimir Zelenszkij fenyegetéseinél. Hajrá Magyarország, hajrá Fidesz, hajrá európai patrióták, fel győzelemre.”