Pécs városa is kitiltja a közterületekről a félelemkeltő plakátokat

2026-03-23 17:14:00 CET

A pécsi közgyűlés módosította a közterület-használati rendeletét, megóvva a lakosságot, hogy ne kelljen nap mint nap nyomasztó, adóforintokon fizetett óriásplakátokat látnia.

Pécs lakóinak nem kell tovább tűrnie a félelmet vagy gyűlöletet keltő plakátokat, miután a város közgyűlése legutóbbi ülésén elfogadott egy a közterületek használatát is szabályozó rendeletet, amellyel a 2008-as eredeti rendeletet két ponton változtatta meg – írja a PécsMa. – Nem köthető közterület-használati megállapodás a városképi, műemléki és környezeti követelményeket ki nem elégítő, vagy Pécs településképi karakterébe egyéb módon nem illeszkedő közterület-használatra. Továbbá olyan tevékenység vagy körülmény reklámozására vagy bemutatására sem, amely nem szolgálja a közösségi együttélés alapvető szabályait vagy jogellenes tartalmat jelenít meg – foglalható össze a módosítás.

– A lépés szükségszerű, bár abban az értelemben nem egyedi, hogy ezt már több önkormányzat is megtette – mondta Péterffy Attila a portálnak, utalva arra, hogy a rendelet által érintett kormánypropagandát már több budapesti önkormányzat, Keszthely és Mosonmagyaróvár vezetése is száműzte a közterekről. A polgármester kiemelte: „Pécs szabad, gondolkodó közössége megérdemli, hogy ne kelljen nap mint nap nyomasztó, félelemkeltő, ráadásul adóforintokon fizetett óriásplakátokat látnia.”

A Népszava is beszámolt a szintént pécsi jogász akcióiról, amellyel átfestette az általa alkotmányellenesnek tartott kormányzati plakátokat, s amelyek miatt Heindl Pétert korábban rongálással gyanúsították meg a korábban jogerősen elítélt civil aktivistát. Heindl mellett kiállt barátja, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is. Mint ismertette, a jogász azért javítja ki a választási csalást jelentő propaganda plakátokat, mert még a fideszes alaptörvény szerint is alkotmányellenes a kizárólagos hatalomra törekvés.