Orbán Viktor kampánylevelét kézbesítik a külföldön élő magyar levélszavazóknak, akár több tízezer halott is lehet a névjegyzékben

Orbán Viktor miniszterlenök kampánylevelét kézbesítik a külföldön élő magyar levélszavazóknak – értesült lapunk. A levélszavazatok fontosak a Fidesznek, hiszen a korábbi választásokon a ténylegesen szavazó külhoniak óriási többsége Orbánékat támogatta. Most egyik olvasónk és két családtagja egyenesen Máltán kaptak voksolásra buzdító levelet a kormányfőtől. (Azok szavazhatnak levélben, akiknek nincs magyarországi lakcímük. Ezek jellemzően a környező országokban élő magyarok).
„Tizenhat évvel ezelőtt kimondtuk, hogy a magyarság egy és oszthatatlan, sorsunk összefonódik. (…) Ezzel a döntéssel szövetséget kötöttünk elszakított nemzettársainkkal, amelyet a magyar állampolgárság és a választójog kiterjesztése pecsételt meg” – áll Orbán Viktor üzenetében. A dolog szépséghibája, hogy a levél címzettjei a lapunk által megismert konkrét esetben született magyar állampolgárok, akik pár éve költöztek Máltára; azaz még csak nem is 2010 után kaptak választójogot a Fidesztől, mint például az erdélyi magyarok. Orbán ennek ellenére hosszan sorolja nekik, hogy milyen iskolákat és templomokat újított fel a közelükben, és hogy „az egyházi és civil közösségek fellendültek szerte a Kárpát-Medencében”.
A kományfő továbbá a magyar lakcímmel nem rendelkező szavazókat kérte, hogy amennyiben még nem tették, regisztráljanak a voksolásra (ennek a határideje egyébként már lejárt).
Bár a máltai családhoz még a határidő előtt, március 18-án futott be az iromány, a Népszava olyan berlini esetről is tud, ahol egyszerre érkezett meg a két levél; egyik borítékban a kézbesített szavazólap, másikban az Orbán Viktor fotójával ellátott kampányüzenet.
„Az Európát fenyegető háború kockázata egyre nő, súlyos energiaválságot és a megélhetési költségek emelkedését hozza magával. Ilyen időkben a magyarok csak egymásra számíthatnak. (…) Miniszterelnökként arra buzdítom, hogy legyen részese a közös döntésnek, vegyen részt az április 12-ei országgyűlési választáson (…) Számítok önre” – foglalták össze a kormánypárt szlogenjeit a szavazólappal egy időben kézbesítve.
- Ez a párt és az állam összefonódása. 16 év alatt megszoktuk, pedig nem ez kéne, hogy a normális állapot legyen" – fogalmazott lapunknak a jelenség kapcsán László Róbert. A Political Capital választási szakértője emlékezetett: a kormányzati kommunikáció más csatornákon is rendszeresen összemosódik a Fidesz-kampányával. Példaként hozta a Covid-hírlevél feliratkozóinak küldött kormányfői emaileket.
A szakértő szerint nem kirívó, hogy ezt már határon túlra is kiterjesztetik, hiszen a levélszavazatok, ha kisebb mértékben is, de hatással lehetnek a végeredményre. „A várható magasabb belföldi részvétel és a Tisza megjelenése miatt a legvalószínűbb, hogy csak egy plusz mandátumot fognak a Fidesznek hozni, talán-talán kettőt, de ennek már tényleg kicsi az esélye” – hangsúlyozta.
Lapunk egyébként úgy tudja, hogy az egyik közvélemény-kutató cég nemrég készített egy ezzel kapcsolatos határon túli kutatást. Az eredményeik azt mutatták, hog a kormánypárt fölénye valóban mérséklődött, de a 2022-es 94 százalékról még mindig csak 80 százalékra ment le a Fidesz támogatottsága a külhoniak körében.
Bőven lehetnek elhunytak is
László Róbert szerint a külhoni választói névjegyzékben jelentős számban szerepelhetnek elhunytak is. „Legalább több ezer, de valószínű, hogy most már több tízezer halott lehet – mondta. Románia legnagyobb aktivista civil szervezete, a Declic emiatt nemrég petíciót is indított. Ebben a román hatóságok beavatkozását kérik a magyar választásokba, mert úgy vélik, hogy 90 ezer halottnak küldhet ki az NVI levélszavazói csomagot.
A Political Capital szakértője azonban leszögezte: további visszaélések is történhetnek. Mivel a szavazási csomagokat bárki begyűjtheti és leadhatja, a folyamat ellenőrizhetősége erősen korlátozott. „Soha nem fogjuk megtudni, mi történik azokkal a levélcsomagokkal, amelyekről az aktivisták azt feltételezik, hogy nem a megfelelő helyre húzták be az X-et, az is lehet, hogy nem juttatják célba őket” – tette hozzá. A korábbi választásokon mért, közel 95 százalékos kormánypárti eredmény pedig – mint fogalmazott – „legalábbis okot ad a gyanakvásra”.