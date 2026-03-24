Orbán Viktor kampánylevelét kézbesítik a külföldön élő magyar levélszavazóknak, akár több tízezer halott is lehet a névjegyzékben

választás;kampány;névjegyzék;levélszavazatok;

2026-03-24 05:45:00 CET

László Róbert választási szakértő szerint más visszaélések is előfordulhatnak.

Orbán Viktor miniszterlenök kampánylevelét kézbesítik a külföldön élő magyar levélszavazóknak – értesült lapunk. A levélszavazatok fontosak a Fidesznek, hiszen a korábbi választásokon a ténylegesen szavazó külhoniak óriási többsége Orbánékat támogatta. Most egyik olvasónk és két családtagja egyenesen Máltán kaptak voksolásra buzdító levelet a kormányfőtől. (Azok szavazhatnak levélben, akiknek nincs magyarországi lakcímük. Ezek jellemzően a környező országokban élő magyarok).

„Tizenhat évvel ezelőtt kimondtuk, hogy a magyarság egy és oszthatatlan, sorsunk összefonódik. (…) Ezzel a döntéssel szövetséget kötöttünk elszakított nemzettársainkkal, amelyet a magyar állampolgárság és a választójog kiterjesztése pecsételt meg” – áll Orbán Viktor üzenetében. A dolog szépséghibája, hogy a levél címzettjei a lapunk által megismert konkrét esetben született magyar állampolgárok, akik pár éve költöztek Máltára; azaz még csak nem is 2010 után kaptak választójogot a Fidesztől, mint például az erdélyi magyarok. Orbán ennek ellenére hosszan sorolja nekik, hogy milyen iskolákat és templomokat újított fel a közelükben, és hogy „az egyházi és civil közösségek fellendültek szerte a Kárpát-Medencében”.

A kományfő továbbá a magyar lakcímmel nem rendelkező szavazókat kérte, hogy amennyiben még nem tették, regisztráljanak a voksolásra (ennek a határideje egyébként már lejárt).

Bár a máltai családhoz még a határidő előtt, március 18-án futott be az iromány, a Népszava olyan berlini esetről is tud, ahol egyszerre érkezett meg a két levél; egyik borítékban a kézbesített szavazólap, másikban az Orbán Viktor fotójával ellátott kampányüzenet.

„Az Európát fenyegető háború kockázata egyre nő, súlyos energiaválságot és a megélhetési költségek emelkedését hozza magával. Ilyen időkben a magyarok csak egymásra számíthatnak. (…) Miniszterelnökként arra buzdítom, hogy legyen részese a közös döntésnek, vegyen részt az április 12-ei országgyűlési választáson (…) Számítok önre” – foglalták össze a kormánypárt szlogenjeit a szavazólappal egy időben kézbesítve.

- Ez a párt és az állam összefonódása. 16 év alatt megszoktuk, pedig nem ez kéne, hogy a normális állapot legyen” – fogalmazott lapunknak a jelenség kapcsán László Róbert. A Political Capital választási szakértője emlékezetett: a kormányzati kommunikáció más csatornákon is rendszeresen összemosódik a Fidesz-kampányával. Példaként hozta a Covid-hírlevél feliratkozóinak küldött kormányfői emaileket.

A szakértő szerint nem kirívó, hogy ezt már határon túlra is kiterjesztetik, hiszen a levélszavazatok, ha kisebb mértékben is, de hatással lehetnek a végeredményre. „A várható magasabb belföldi részvétel és a Tisza megjelenése miatt a legvalószínűbb, hogy csak egy plusz mandátumot fognak a Fidesznek hozni, talán-talán kettőt, de ennek már tényleg kicsi az esélye” – hangsúlyozta.

Lapunk egyébként úgy tudja, hogy az egyik közvélemény-kutató cég nemrég készített egy ezzel kapcsolatos határon túli kutatást. Az eredményeik azt mutatták, hog a kormánypárt fölénye valóban mérséklődött, de a 2022-es 94 százalékról még mindig csak 80 százalékra ment le a Fidesz támogatottsága a külhoniak körében.