Dobrev Klára az EBESZ-hez fordul, hogy a szervezet meggátolja a határon túli levélszavazatokkal történő választási csalást

EBESZ;DK;határon túli magyarok;Demokratikus Koalíció;levélszavazás;Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet;levélszavazatok;Dobrev Klára;

2026-02-08 15:44:00 CET

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a határon túliak szavazati joga nemcsak igazságtalan a magyar adófizetőkkel szemben, hanem a választási csalás melegágya is.

„Az elmúlt évek választásai világosan bebizonyították, hogy a határon túliak szavazati joga nemcsak igazságtalan a magyar adófizetőkkel szemben, hanem a választási csalások melegágya is. Éppen ezért a magyar választások tisztaságát felügyelő európai szervhez, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez, az EBESZ-hez fordultam az ügyben” – számolt be Dobrev Klára lapunkhoz eljuttatott vasárnapi közleményében.

A DK elnöke többek között arra hívta fel a testület figyelmét, hogy „a határon túli levélszavazatoknál nincs garantálva, hogy mindenki szabadon, külső nyomás nélkül húzza be az X-et, hiszen nem egy ellenőrzött szavazóhelyiségben töltik ki a szavazólapot egy meghatározott időpontban, hanem gyakorlatilag bárhol és bármikor”, valamint, hogy a határon túli levélszavazatok őrzési és szállítási lánca számos helyen megszakad.

Hozzátette, senki sem ellenőrzi, hogy illetéktelen személyek hozzáférnek-e, megsemmisítenek vagy kicserélnek-e határon túli levélszavazatokat, hiszen szerinte ezek nem államilag ellenőrzött csatornákon érkeznek meg a választási szervekhez.

„Ezek már bőven elegendőek ahhoz, hogy a határon levélszavazatokkal csaljanak. Arra kértem az EBESZ vezetőjét, hogy a magyar választások felügyeletekor a munkájuk terjedjen ki a határon túli levélszavazatok vizsgálatára is. Vonjanak be egy kifejezetten a postai szavazásra szakosodott szakértőt is a munkába, valamint vizsgálják a szomszédos országokban alkalmazott gyűjtési és szállítási gyakorlatokat is” – írta Dobrev Klára a közleményben.