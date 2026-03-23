Meghalt Farkasházy Mimi

A Hócipő főszerkesztője 79 éves volt.

79. éve kezdetén, 78. születésnapja után pár órával meghalt a Hócipő szatirikus lap főszerkesztője, Farkasházy Mimi (Benedek Noémi) – vette észre a Telex az elhunyt özvegye, Farkasházy Tivadar közösségi oldalán a hírt. 

Mint azt Farkasházy Tivadar írta, felesége neve 25 éve állt neve a lap tetején.

– Négy éve szörnyű kór támadta meg, csupán minden százezredik magyarnak van hozzá szerencséje, másnap eldőlt, hogy a füredi Tagore sétány közelében él tovább, mert három évtizedig itt érezte magát mindig a legjobban, ahol oly sokan szerették – tette hozzá.

