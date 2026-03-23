Panyi Szabolcs: Szijjártó Péter és Szergej Lavrov kapcsolata csak a jéghegy csúcsa

2026-03-23 18:25:00 CET

A VSquare újságírója elárulta, hogy több éve dolgozik egy oknyomozó könyvön, amelyben bemutatja, hogy az orosz titkosszolgálatok miként hálóztak be a magyar politikai elitet. A forrásával folytatott, „titkosszolgálati eszközökkel lehallgatott és ma publikált beszélgetés” során is ehhez a könyvhöz gyűjtött információkat.

„Nem így, és nem most akartam bejelenteni, mivel még nagyban készül, és még a végleges címről sem döntöttünk, de akkor most mégis elárulom: 2022 eleje óta dolgozom egy oknyomozó könyvön, melyben azt próbálom bemutatni, hogy az orosz titkosszolgálatok hogyan hálóztak be Magyarországot, a magyar államot és a magyar politikai elitet” – írta hétfő délután Panyi Szabolcs a Facebook-oldalán.

A VSquare oknyomozó újságírója kiemelte: „A könyvemhez bőven több mint száz háttérbeszélgetésen és interjún vagyok már túl az orosz-magyar kapcsolatokat közelről ismerő szereplőkkel, és annyit talán már elárulhatok, hogy az összkép rendkívül riasztó.

A Szijjártó-Lavrov sztori is eredetileg ennek a része lett volna, és a forrásommal folytatott, titkosszolgálati eszközökkel lehallgatott és ma publikált beszélgetés során is ehhez a készülő könyvhöz gyűjtöttem információkat.”

Az újságíró posztját azzal zárja: „Remélem, ha végre sikerül befejeznem ezt a könyvet, a magyar nyilvánosság talán jobban fogja érteni, mi is történt velünk az elmúlt évtizedekben. És hogy az oroszok nem visszajöttek, hanem valójában soha nem is mentek el. Szijjártó és Lavrov kapcsolata sajnos tényleg csak a jéghegy csúcsa.”

Mint megírtuk, a The Washington Post a hétvégén arról számolt be, hogy az általa feltárt diplomáciai jelentések szerint Szijjártó Péter az elmúlt években sajátos információs csatornát épített ki Oroszország felé: a beszámolók alapján a magyar külügyminiszter és külügyminiszter az uniós tanácskozások szüneteiben rendszeresen telefonon egyeztetett Szergej Lavrovval.

Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója hétfőn hozott nyilvánosságra egy Szijjártó Péter és orosz kollégája között zajló telefonbeszélgetést. „Egy kormánytag lehallgatása támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki” – közölte röviddel ezután Orbán Viktor.

A kormányfő a bejegyzése alatt a Mandiner cikkét idézte, amelyben az áll, hogy „titkosszolgálati akció” zajlik a magyar külügyminiszter ellen. Az Orbán Balázs-féle MCC kötelékébe tartozó kormánypárti lap írása szerint Panyi Szabolcs megadta Szijjártó telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. „Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával” – állította a Mandiner.

Sőt a lap arról is írt, „Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem”. Szijjártó Péter hétfőn döbbenetesnek nevezte a Mandiner cikkét, miszerint „egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat”.

Orbán Anita erre a Facebook-oldalán többek közt így reagált: „Ami a Panyi Szabolccsal és személyemmel kapcsolatos hazugságokat illeti: 2010 előtt volt róla szó, hogy a kampánystábom tagja legyen, amikor a Fidesz-jelöltjeként indultam volna. Az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk, abból az egyik egy konferencia margóján történt, és természetesen vele se, ahogy más újságírókkal se egyeztetek semmilyen esetleges személyügyi kérdésről.”

Panyi Szabolcs a mai napon a 24.hu-nak már megszólalt az őt ért kormányzati vádakkal kapcsolatban, elmondása szerint próbált úgy tenni, mintha nagyobb befolyása lenne, mivel úgy ítélte meg, hogy így jobban fel tudja deríteni Szijjártó Péter orosz kapcsolatait. Szerinte ez hiba volt, nyilvánvalóan nincs befolyása a külügyminisztériumban dolgozókra egy esetleges kormányváltás után. A 444-nek pedig később „abszurdnak nevezte” a kormánymédia a fideszes politikusok által felépített narratívát, miszerint ő adta meg a telefonszámot külföldi szolgálatoknak, hogy lehallgassák Szijjártót. Hozzátette, az egész akció egy hiteltelenítési kísérlet az orosz-magyar kapcsolatokról szóló, készülő cikke miatt.