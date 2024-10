Farkasházy Tivadar: A szatíra itt létműfaj a kabaréval együtt

Idén 35 éves a Hócipő, 25 éves a Heti Hetes. És 50 éve kezdte a pályáját az a humorista, aki nélkül aligha olvashatnánk a lapot, és emlékeznénk még ma is a műsorra. Farkasházy Tivadar kétségtelenül a magyar kabaré és szatirikus újságírás motorja volt az elmúlt évtizedekben. Nem a kedélyes nevettetők közé tartozik, de épp a csipetnyi érdesség jelzi azt a szenvedélyt, elkötelezettséget és energiát, amellyel sikerült életben tartania a pesti kabaré szellemiségét. Az évfordulók egy tartalmasnak ígérkező estet is ihlettek, amelyre október 27-én kerül sor a Radnóti Miklós Művelődési Központban. Miután ő kedveli a tegezést, emellett kollégák is vagyunk, ennél a formánál maradtunk.