Az epreskerti várúr

Stróbl Alajos;Magyar Képzőművészeti Egyetem;

2026-03-24 08:36:00 CET

A Strobl-évad nemcsak a mester életművére irányítja rá a figyelmet, hanem felidézi azt a különös világot is, amely az egyetem legendás Epreskertjében született.

A legendás szobrászművész, Strobl Alajos születésének százhetvenedik, halálának századik évfordulója előtt tiszteleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem a „Strobl 170 Jubileumi Év” keretében. A Strobl-évad nemcsak a mester életművére irányítja rá a figyelmet, hanem felidézi azt a különös világot is, amely az egyetem legendás Epreskertjében született, ahol a Szobrász Mesteriskola egyszerre volt műterem, iskola, színház és romantikus díszlet is. Strobl Alajost a kortársai „epreskerti várúrnak” nevezték, a különc szokásai pedig valószínűleg magára vonták a figyelmet: elvárta például a portástól, hogy minden reggel kürtön fújja el az ünnepi fanfárt, amikor a mester lóháton kivágtatott az Epreskertből. Történelmi jelmezes estélyeket is rendezett, ahol ő maga bíborosi ornátusban vonult, tanítványai vitték uszályát, a kert pedig bengáli fényben úszott.

A mester 1885-től negyven éven át tanított az egyetem jogelődjén, az Országos Mintarajztanodán, 1897-ben pedig megalapította a Szobrász Mesteriskolát, amelynek vezetőjeként az Epreskertben rendezte be az oktatás és az alkotás központját, és amelyet nyugdíjazásáig, 1925-ig irányított. A helyszín azért is jelentős, mert itt készültek Strobl Budapesten elhelyezett ikonikus alkotásai: a budai királyi palota Mátyás-kút szoborcsoportja, a Halászbástya mellett álló Szent István, a Zeneakadémia homlokzatán látható Liszt Ferenc, illetve a Nemzeti Múzeum előtti Arany János szobor.

A jublleumi év keretében december végéig megnézhetjük a Strobl Epreskertje című kiállítást a Bajza és a Szondi utca kerítésén elhelyezett nagy méretű tablókon, melyekről megismerhetjük Strobl legendáit és az Epreskert történetét. Július 16-án pedig a „Strobl 170” című nagyszabású kiállítás nyílik az egyetem Andrássy úti főépületében, a Barcsay Teremben. A közgyűjteményekből és magángyűjteményekből érkező Strobl-művek sokasága a bemutatja a mester nagyívű pályáját. A Magyar Képzőművészeti Egyetem kiad egy gazdagon illusztrált archív fotókötet és egy tanulmánykötet is, amelyben az egyetem oktatói elemzik Strobl művészetpedagógiai és kultúrtörténeti jelentőségét, valamint emléktábla kerül a mester szülőházára Liptóújváron.