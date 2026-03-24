Magyar Péter: Itt az Orbán-gate

2026-03-24 10:52:00 CET

Az ellenzéki politikus azt ígérte, kormányra kerülése esetén felelősségre vonja azokat, akik részt vettek ebben a folyamatban.

A szabad Magyarország elleni puccskísérletnek nevezte a Tisza Párt elnöke a Direkt 36-on kedden reggel megjelent írást.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a portál cikke szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására rendőrségi eljárás indult azok ellen, akik szerették volna lebuktatni azokat, akik a Tisza Párt ellen terveztek informatikai támadást.

Magyar Péter szerint egy hazug világ tört szilánkokra, a magyar titkosszolgálatok Orbán Viktorék utasítására a kormányváltásra készülő Tisza Pártra dolgoztak. Ez az ügy, az Orbán-gate, a legrosszabb kommunista időket idézi és súlyosabb az amerikai Watergate botránynál, amibe Nixon elnök belebukott – fogalmazott.

Jelezte, hogy amennyiben pártja kerül hatalomra, akkor mind a politikai megrendelők, mind a titkosszolgálatok vezetői a magyar igazságszolgáltatás előtt fognak felelni a tetteikért. A magyar szív 19 nap múlva le fogja győzni a félelemben tartásra berendezkedett hatalmat. Április 12-én népszavazás lesz a valódi rendszerváltásról – zárta posztját.