Magyar Péter: Itt az Orbán-gate

A szabad Magyarország elleni puccskísérletnek nevezte a Tisza Párt elnöke a Direkt 36-on kedden reggel megjelent írást.
Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a portál cikke szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására rendőrségi eljárás indult azok ellen, akik szerették volna lebuktatni azokat, akik a Tisza Párt ellen terveztek informatikai támadást.
Magyar Péter szerint egy hazug világ tört szilánkokra, a magyar titkosszolgálatok Orbán Viktorék utasítására a kormányváltásra készülő Tisza Pártra dolgoztak. Ez az ügy, az Orbán-gate, a legrosszabb kommunista időket idézi és súlyosabb az amerikai Watergate botránynál, amibe Nixon elnök belebukott – fogalmazott.
Jelezte, hogy amennyiben pártja kerül hatalomra, akkor mind a politikai megrendelők, mind a titkosszolgálatok vezetői a magyar igazságszolgáltatás előtt fognak felelni a tetteikért. A magyar szív 19 nap múlva le fogja győzni a félelemben tartásra berendezkedett hatalmat. Április 12-én népszavazás lesz a valódi rendszerváltásról – zárta posztját.