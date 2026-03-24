Le akartak leplezni egy Tisza Párt elleni kibertámadást, ám ellenük indult rendőrségi eljárás

Egy jól szervezett akció zajlott a Tisza Párt informatikai rendszerének megbénítására, majd amikor azt a párthoz köthető személyek le akarták leplezni, titkosszolgálati nyomásra eljárás indult ellenük – derül ki a Direkt36 cikkéből.
A tényfeltáró portál szerint több jel is arra utal, hogy a velük szemben indított eljárás mondvacsinált indokra alapult. A történet 2025 nyarára datálódik, amikor már hosszabb ideje feszült politikai verseny alakult ki a Tisza Párt és a Fidesz közt. Ekkor a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) bejelentést kapott arról, hogy két magyar férfi esetében gyermekpornográfia gyanúja merült fel. A jelzésre az Alkotmányvédelmi Hivatal külön is felhívta a figyelmet, és nyomást gyakorolt a rendőrségre, hogy a lehető leghamarabb tartsanak házkutatást egy 19 éves és egy 38 éves férfinél. A nyomozók a helyszínen szembesültek azzal, hogy a Tisza Párthoz köthető informatikusokhoz érkeztek, így az ügy politikai jelentőséget kapott. Számos adathordozót foglaltak le, köztük szervereket, telefonokat, laptopokat és SD-kártyákat, de ezek vizsgálata során nem találtak gyermekpornográfiára utaló nyomokat. Ugyanakkor több száz, üzenetváltásokat rögzítő képernyőfotó került elő, amelyek egy szokatlan beszervezési kísérlet részleteit mutatták.
Az üzenetek alapján egy Henry néven azonosított ismeretlen 2025 első felében a fiatalabb informatikust próbálta rávenni arra, hogy segítsen a Tisza Párt bedöntésében még a választások előtt. A fiatal férfi együttműködést színlelt, miközben a beszélgetések tartalmát megosztotta a másik informatikussal, aki a párt IT infrastruktúrájának védelméért felelt. A kommunikáció szerint Henry egy csoporttal dolgozott, amely részletes ismeretekkel rendelkezett a Tisza belső működéséről, ismerték a munkatársakat és feladataikat, és a két informatikust fizikailag is megfigyelték. Henry előre jelezte, hogy 2025 nyár elején kiszivárog egy adatbázis a Tisza Discord-szerveréről, ami később valóban megtörtént.
Célja az volt, hogy a választások előtt átvegye az irányítást a Tisza IT infrastruktúrája felett, és ezzel megbénítsa a párt működését. Ennek érdekében zavarkeltésre törekedett, „bábok” pozícióba juttatására, valamint hozzáférés megszerzésére a Tisza Világ applikációhoz. Henry kiléte és az általa képviselt szervezet nem azonosítható, egy alkalommal „speciális műveleti egységként” hivatkozott a csapatára, amelynek egy budapesti „objektumban” található az egyik „telephelye”.
A beszélgetésekből az is kiderült, hogy Vogel Evelin, Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének korábbi partnere korábban tagja volt a Henryhez köthető csoportnak, és az ő munkájuk eredményei voltak azok a Magyar Péterről titokban készült hangfelvételek, amelyek 2024 őszén kerültek nyilvánosságra. Vogel Evelin a portál érdeklődésére azt közölte, semmilyen titkos vagy nem titkos orosz vagy hazai műveleti akcióban, lejárató kampányban, titkos társasági tevékenységben nem vett részt és nem is tervez ilyesmit. A nyomozást az Alkotmányvédelmi Hivatal végig figyelemmel kísérte, és az eljárás több pontján részt vett a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat is, amely a titkosszolgálati műveletek technikai hátterét biztosítja. A cikk szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal törekedett a nyomozás irányának befolyásolására, így a rendőrség végül nem vizsgálta hivatalosan, hogy ki lehetett Henry.
A két informatikus a feltételezések szerint a csoport leleplezésére készült, ennek érdekében egy olyan övet készítettek, amelynek egyik lyukába egy apró kamerát rejtettek. Ezt az eszközt a rendőrök a házkutatás során megtalálták és lefoglalták, majd az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására haditechnikai eszközzel való visszaélés miatt gyanúsították meg őket. A szervezet a teljes eljárás során tagadta a Nemzeti Nyomozó Iroda felé, hogy köze lenne Henry tevékenységéhez. Több, a Tisza Párt belső ügyeit ismerő forrás megerősítette, hogy a két informatikus valóban dolgozott a pártnak, és a rendelkezésre álló dokumentumokkal összhangban zajlott ellenük a rendőrségi eljárás, valamint a beszervezési kísérlet is. A párthoz közel álló források szerint a Tiszában attól tartanak, hogy a választások előtt célzott kibertámadások érhetik az informatikai rendszereiket.