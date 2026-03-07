Ukrajna;halálos áldozatok;rakétatámadás;Harkiv;lakóház;orosz-ukrán háború;

2026-03-07 10:54:00 CET

Harkivi lakóházra mértek csapást az oroszok, heten meghaltak, köztük két gyerek

Támadás érte az éjszaka Dnyipropetrovszkot is, ahonnan a helyi hatóságok egy halottat jelentettek, emellett támadás ért négy vasútállomást is Ukrajna középső részén, valamint a Fekete-tenger mentén fekvő Odessza kikötőjét is.