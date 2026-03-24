A győri polgármester szerint a városát akarják felhasználni „kampányfordító esemény helyszíneként”

2026-03-24 11:27:00 CET

A politikus nem közölte, honnan származnak az értesülései, ám mindenkit lebeszélne erről a tervről.

A hozzám eljutó információk szerint előre eltervezetten Győrt akarják felhasználni kampányfordító esemény helyszíneként – közölte egy keddi Facebook-posztjában a város polgármestere.

Pintér Bence ugyan nem mondta ki, de egyértelműen arra utalt, amiről a Washington Post nyomán mi is hírt adtunk. Az orosz külföldi hírszerzés, az SZVR ugyanis a lap szerint azt javasolta, hogy rendezzenek meg egy merényletkísérletet a miniszterelnök ellen. Az oroszok szerint egy merényletkísérlet lenne képes alapvető fordulatot elérni abban, hogy Orbán Viktor népszerűsége egyre csak süllyed: egy ilyen incidens a választási kampányt a társadalmi-gazdasági kérdések racionális síkjáról egy érzelmi dimenzióba helyezné volna át, amelynek a kulcstémája nyilván az állambiztonság, valamint a politikai rendszer stabilitása és védelme.

Pintér Bence bejegyzésében azt írta, szeretne mindenkit erről a tervről lebeszélni. Ehhez idézte Isaac Asimov sci-fi szerző karakterét, Salvor Hardint, aki szerint „az erőszak a gyengék végső menedéke.”