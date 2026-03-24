Az Orbán-család gánti bányájából is visznek követ az M1-es autópálya bővítéséhez

2026-03-24 12:21:00 CET

Több tucat teherautó mozgását követték nyomon a bánya és az építkezés közt.

Az Orbán család gánti bányájából egy teherautó egészen az M1-es autópálya Óbarok környéki depójához ment, ott kiöntötte a követ, majd indult visszafele – írja a 444.

A portál azt követően eredt az egyik jármű nyomába, hogy olyan információ jutott a birtokába, miszerint id. Orbán Győző bányájából az M1-es autópálya bővítéséhez is szállíthatnak köveket. Egy átlagos napon, csütörtökön reggel fél 8-tól néhány órán keresztül követték a forgalmat. Ez idő alatt több tucat teherautó közlekedett a bánya és az építkezés között, és azt is megfigyelték, hogy két sofőr egymásnak intett.

Különböző méretű és típusú teherautók jelentek meg: egyes járműveket inkább föld és kavics szállítására használnak, míg mások homok fuvarozására alkalmasak. Olyan teherautók is voltak, amelyek kisebb útvonalon mozogtak, feltehetően két depó között, vagy a depó és az építkezés közt szállították az anyagot. A depók kialakítása azért szükséges, hogy a felhalmozott alapanyag gyorsabban eljuthasson az építkezés helyszínére. Az állam a pályákat üzemeltető MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel kötött koncessziós szerződést, a kivitelezést pedig a V-Híd végzi alvállalkozók bevonásával. A kivitelező személye a helyi egyeztetésekből, a panasziroda címéből, a zajterhelés alóli felmentési kérelemből és egy teherautó szélvédőjén elhelyezett V-Híd logóból vált egyértelművé. A V-Híd Mészáros Lőrinc érdekeltsége, az MKIF pedig hozzá és Szíjj Lászlóhoz köthető, miközben a munkában részt vesz a Szíjj tulajdonában álló Duna Aszfalt is, valamint az építkezéshez követ szállító Dolomit Kft., amely Orbán Győző többségi tulajdonában van. Az MKIF közlése szerint a beruházást hitelből és saját forrásból, jelentős önerővel, az állammal kötött koncessziós szerződés alapján, az Építési és Közlekedési Minisztériummal (ÉKM) valósítja meg.