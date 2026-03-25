Megtagadta a bíróság az egykori államvédelmisek meghallgatását Varga László volt kereszténydemokrata országgyűlési képviselő ügyében. A Kecskeméten lefolytatott perben úgy tisztázták a politikust az ügynökvádak alól, hogy egyszerűen kimondták: az egykori III/III-asoktól nem várható érdemi nyilatkozat - írja a 24.hu.
Az LMP szerint a kormánypártoknak nem érdeke, hogy a társadalom tisztán lásson abban: a kommunista állambiztonság hogyan befolyásolta a politikai, gazdasági rendszerváltást, a volt pártállami személyek hogyan járultak hozzá az állam "szétlopásához", mesés meggazdagodásokhoz.
A fideszes többségen múlhat, hogy Orbán Viktornak be kell-e számolnia az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága előtt arról, fennáll-e a Simicska Lajos által meglebegtetett kockázat a személyét érintően.