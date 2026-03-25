"Előkészítő eljárás": júliustól bárkit megfigyelhetnek a hatóságok

Változás következik be július 1-től a büntetőeljárás megindításának szabályozásában - derül ki Magyar György ügyvéd írásából. Az eljárás megindításának már nem lesz feltétele a bűncselekmény gyanúja: elég lesz, ha valaki "bűncselekmény elkövetőjeként szóba jöhet". Az ilyenkor folytatható "előkészítő eljárás" célja a gyanú gyanújának megalapozása - akár titkosszolgálati eszközökkel is.