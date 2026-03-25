A kormány mindent tagad, szerinte magánszemélyek állnak az ügy mögött. A kormányfő bocsánatot kért.
A volt miniszterelnöknél kormányközeli gazdasági körök érdeklődtek a Főpolgármesteri Hivatal épületének „fejlesztési elképzeléseiről”.
Változás következik be július 1-től a büntetőeljárás megindításának szabályozásában - derül ki Magyar György ügyvéd írásából. Az eljárás megindításának már nem lesz feltétele a bűncselekmény gyanúja: elég lesz, ha valaki "bűncselekmény elkövetőjeként szóba jöhet". Az ilyenkor folytatható "előkészítő eljárás" célja a gyanú gyanújának megalapozása - akár titkosszolgálati eszközökkel is.
Izraeli hátterű, titkosszolgálati módszerekkel dolgozó csoport akarta csőbe húzni az Orbán-kormány célkeresztjébe került magyar és nemzetközi civilszervezeti embereket. Lapunk értesülései alátámasztják az Indexen csütörtökön megjelent híreket, amelyek szerint valóban így készültek azok a titokban felvett hanganyagok, amikről a közelmúltban "Soros-leaks" megjelöléssel írt Bayer Zsolt a kormánypárti Magyar Időkben.