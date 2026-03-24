Várkonyi Andrea most 4,5 millió forintba öltözött egy kórházi látogatáshoz

Várkonyi Andrea;

2026-03-24 18:08:00 CET

Mészáros Lőrinc felesége világosan értésre adta, hogy nem küzd olyan finanszírozási gondokkal, mint a magyar egészségügy.

Úgy tűnik, Várkonyi Andrea most sem érzett rá, hogy egy nagyrészt közpénzből meggazdagodó milliárdos feleségeként hogyan is illene felöltöznie egy közpénzzel messze nem ilyen mértékben ellátott magyar egészségügy egy intézményének meglátogatásakor - derül ki a hvg cikkéből.

A beszámoló szerint Orbán Viktor egykori iskolatársa, Mészáros Lőrinc felcsúti gázszerelő milliárdos és felesége, Várkonyi Andrea a Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány képviseletében látogatta meg az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetet, a milliárdos-feleség megjelenése pedig most is látványosan elütött a túlfinanszírozottsággal nem vádolható magyar egészségügy alkalmazottaiétól.

A cikk szerint Várkonyi Andrea Dolce & Gabbana szettbe öltözött az alkalomra, a Turlington művésznevű blézert viselte, amely 3670 dollárba kerül, azaz nagyjából 1,2 millió forintba. A fekete blézer alá szintén egy Dolce & Gabbana felsőt húzott, a díszes selyemfelső 1170 dollárba, körülbelül 400 ezer forintba kerül. 630 dolláros, azaz körülbelül 212 ezer forintos övén jó nagy betűkkel ott virít a Dolce & Gabbana márkajelzése, ha valakinek esetleg nem lenne egyértelmű.

Kiegészítőként Várkonyi Andrea egy borjúbőrből készült fekete Louis Vuitton-táskával, amely 6500 dollárba, vagyis nagyjából 2,2 millió forintba kerül. Ékszerét a francia Messika kínálata szolgáltatta, a Move Uno fülbevaló 1170 dollárért, közel 400 ezer forintért érhető el. Vagyis a teljes kórházi szett alsó hangon 4 és fél millió forintos, és ebben nincs még benne a nadrág és a cipő, amelyeket a képek alapján a lap nem tudott beazonosítani.

A Mészáros–Várkonyi házaspár a Pro Filii Alapítvány 24 millió forintos támogatását adták át a kórháznak, ebből a kórház tüdőgyógyászati eszközparkját fejlesztheti. A lap felidézi, hogy tavaly májusban Várkonyi Andrea a Heim Pál Gyermekkórházat látogatta meg talpig Diorba öltözve.