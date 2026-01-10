Bora Bora után a Fidzsi-szigeteken landolt Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea, hamarosan Szingapúr jöhet

Mészáros Lőrinc;Hadházy Ákos;Várkonyi Andrea;világkörüli utazás;

2026-01-10 18:33:00 CET

Magyarország leggazdagabbá tett embere és felesége méregdrága világ körüli útját Hadházy Ákos Jules Verne hőse, Willy Fogg teljesítményéhez hasonlította.

Január 11-én több nap után várhatóan elhagyja Óceániát Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea Dél-Ázsia felé – írja a 24 felcsúti milliárdos és felesége múlt év végén kezdődött luxusutazásának a legújabb fejleményéről. Anyagilag papíron a NER csúcsán álló házaspár az OE-LOT lajstromjelű, 2024-es gyártású, osztrák bejegyzésű privát repülővel, a Bombardier Global típuscsalád egy új, nagy hatótávolságú változatával van úton, amelynek értéke 22 milliárd forint.

A házaspár december 29-én Budapestről leszállás nélkül repült az Egyesült Államok nyugati partvidékére, Los Angelesbe, onnan pedig a Hawaii-szigetekre, ahol több napon keresztül időztek. Január 5-én indultak tovább az óceániai szigetvilág felé, ám mint ahogy arra Hadházy Ákos felhívta a figyelmet, eltűntek a repüléskövető oldalakról. Lapunk is beszámolt a független országgyűlési képviselő jelzéséről, hogy a Honoluluból dél felé forduló gép jelzései egy órával a felszállás után már nem voltak láthatók az oldalakon.

A repülőgép az adatok alapján Bora Bora szigetén, Francia Polinéziában tűnt fel, jelenleg pedig a Fidzsi-szigeteken tartózkodik. – A Flightaware szakoldalon frissen közzétett bejelenés szerint Fidzsit vasárnap hagyják majd el, az előjegyzés szerint az új úti cél Szingapúr lesz, amely kilenc és fél órányi repülőútra van Naditól, Fidzsi harmadik legnépesebb városától – derítette ki a 24. Minderről Hadházy Ákos a Facebook-oldalán megjegyezte: „A felcsúti Willy Fog, avagy a gázszerelő és neje megkerüli a Földet”.