Orbán Viktor a Tisza Pártot támadja Szijjártó Péter lehallgatása miatt, kár, hogy a lehallgatás idején a Tisza Párt még nem is létezett

2026-03-24 18:00:00 CET

Magyar Péter szerint a miniszterelnök öngólt lőtt.

Támadás Magyarország ellen: külföldi titkosszolgálatok a Tisza Párt tudtával és a Tisza Párt érdekében lehallgatták a magyar külügyminisztert - jelentette ki Orbán Viktor a Facebookon.

Hogy a Tisza Pártnak az egészhez mi köze van, azt a kormányfő nem tisztázta, igaz, nagyon nincs is mit: mint lapunk is megírta, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szergej Lavrovval folytatott, kiszivárgott telefonbeszélgetése 2020-ból származik, Szijjártó Péter az akkori szlovák kormányfő, Peter Pellegrini érdekében kért segítséget az orosz tárcavezetőtől, hogy megnyerje a szlovák választást. Mint ismert, Magyar Péter 2024-ben, a kegyelmi botrányt követően lépett színre, s az EP-választásokra készülve vette át az addig gyakorlatilag csak formálisan létező Tisza Pártot.

Magyar Péter ennek megfelelően reagált is a miniszterelnöki okfejtésre: „Orbán Viktor szerint a külföldi szolgálatok 2020-ban a TISZA tudtával figyelték meg Szijjártó (hazaáruló) Pétert. A TISZA Párt 2024-ben indult. Orbán Viktor az öngólok királya” - fogalmazott.

Mint ismert, az Orbán-kormánytól mostanában azért vár magyarázatot az Európai Bizottság, mert kiderült az is, hogy Szijjártó Péter rendszeresen szivárogtat Moszkvának a bizalmas EU-s tanácskozásokról. A Washington Post által feltárt diplomáciai jelentések szerint ugyanis Szijjártó Péter az elmúlt években sajátos információs csatornát épített ki Oroszország felé: a beszámolók alapján a magyar külgazdasági és külügyminiszter az uniós tanácskozások szüneteiben rendszeresen Szergej Lavrovval egyeztetett telefonon. Egy európai biztonsági tisztviselő közlése szerint Szijjártó Péter élőben tájékoztatta orosz kollégáját a zárt ajtók mögött zajló vitákról és a formálódó döntési javaslatokról, amivel gyakorlatilag az uniós tárgyalóasztal mellé ültette a Putyin-rezsimet.

Orbán Viktort láthatólag nem zavarta az a tény, hogy a Szijjártó–Lavrov-telefonbeszélgetés beszélgetés lehallgatása idején, vagyis 2020-ban a Tisza Párt nem is létezett, a Magyar Péter fémjelezte politikai alakulat jogelődjét 2020 októberében alapították, a miniszterelnök egy későbbi bejegyzésében már azt sugalmazta, hogy egyenesen az ukránok (és a Tisza Párt?) hallgatja le a külgazdasági és külügyminisztert. „Vigyázat magyarok! Az ukrán ügynökök már a spájzban vannak. Ki-be járnak a Tisza Pártban, ők fejlesztik az online mozgósító hálózatukat. Lehallgatják a külügyminiszterünket. Mindent bevetnek, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon” - írta Orbán Viktor.

Ehhez képest ahova hackerek, mégpedig oroszok járkáltak ki-be, az a magyar Külgazdasági Külügyminisztérium (KKM) volt, Szijjártó Péter pedig ezeknek a behatolásoknak a tudtával orosz vette át a Barátságért kitüntetést Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől 2021. december 30-án Moszkvában.