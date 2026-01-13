Az MBH Bank is részt vesz Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea felcsúti apartmanberuházásában

Wellness funkciókkal kiegészített apartmanház-beruházás zajlik Felcsúton, Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea közös cégének projektjeként. A beruházás biztosítékának részeként az MBH Bank bankgaranciát nyújt- írja a Direkt36.
A nettó 2,95 milliárd forintos beruházás hét apartmant, wellness-részleget kültéri és beltéri medencével, pezsgőfürdővel és szaunával, továbbá konditermet és mélygarázst foglal magában. A kivitelezésért a Fejér B.Á.L. Zrt. felel. Vagyis az apartmanház felépítésével egy olyan vállalatot bíztak meg, amely Mészáros Lőrinc és gyermekei tulajdonában van. A házaspár tavaly nyár végén két felcsúti földterületet adott át közös cégének, az EKHO Belvedere Kft.-nek, amelyek egyikén a „Felcsút – Apartmanház” nevű beruházás zajlik.
Az oknyomozó portál birtokába került adatok szerint az építkezés finanszírozásához Mészáros Lőrinc cégbirodalmának egyik kiemelt szereplője, a Talentis Group Zrt. biztosít forrásokat. Utóbbi vállalatnak meg kellett indokolnia, hogy miért az EKHO Belvedere Kft. helyett teljesíti a fedezet kifizetését. A Mészáros-cég „folyamatban lévő üzleti tárgyalásokra" hivatkozott. Egy, a beruházás biztosítékára vonatkozó dokumentum szerint a Talentis Group a fedezet egy részét „bankgaranciával szándékozik kiváltani”. Ebben az esetben a pénzintézet vállalja, hogy amennyiben az ügyfél nem tesz eleget kötelezettségeinek, egy meghatározott összegig helyette teljesít a jogosult felé. A bankgaranciát az MBH Bank biztosítja. Az MBH Bank részben Mészáros Lőrinc tulajdonában van, ugyanakkor az állam is tulajdonosi részesedéssel rendelkezik benne.Bár Mészáros Lőrinc tagadta, több cég is küzd azért, hogy egyik érdekeltsége kiegyenlítse a kifizetetlen követeléseket
Október végén a Direkt36 felkereste a felcsúti építkezés helyszínét, amely a lakott övezettől távolabb fekszik, és a Mészáros család telkei környezetében szántóföldek, valamint ipari-mezőgazdasági területek találhatók. A helyszíni bejárás során legalább négy, nagy alapterületű, nemrég emelt, azonos stílusú épület volt látható, amelyek közül többnél a tetőszerkezet is elkészült. A telkeknek csupán egy része áll a házaspár közös tulajdonában, ezek az elmúlt két évben kerültek hozzájuk. Két további telek Mészáros Lőrinc tulajdonát képezi, és a látogatás idején ezeken is folyt a kivitelezés.
A beruházással érintett teljes terület nagysága meghaladja a 7,5 hektárt.Bicske önkormányzata és Mészáros Lőrinc unokája földjein is legelhetnek a zebrák