Az MBH Bank is részt vesz Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea felcsúti apartmanberuházásában

Felcsút;ingatlanberuházás;Mészáros Lőrinc;Várkonyi Andrea;

2026-01-13 14:52:00 CET

Egy állami pénzintézet is garanciát vállal a luxusberuházásban.

Wellness funkciókkal kiegészített apartmanház-beruházás zajlik Felcsúton, Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea közös cégének projektjeként. A beruházás biztosítékának részeként az MBH Bank bankgaranciát nyújt- írja a Direkt36.

A nettó 2,95 milliárd forintos beruházás hét apartmant, wellness-részleget kültéri és beltéri medencével, pezsgőfürdővel és szaunával, továbbá konditermet és mélygarázst foglal magában. A kivitelezésért a Fejér B.Á.L. Zrt. felel. Vagyis az apartmanház felépítésével egy olyan vállalatot bíztak meg, amely Mészáros Lőrinc és gyermekei tulajdonában van. A házaspár tavaly nyár végén két felcsúti földterületet adott át közös cégének, az EKHO Belvedere Kft.-nek, amelyek egyikén a „Felcsút – Apartmanház” nevű beruházás zajlik.

Az oknyomozó portál birtokába került adatok szerint az építkezés finanszírozásához Mészáros Lőrinc cégbirodalmának egyik kiemelt szereplője, a Talentis Group Zrt. biztosít forrásokat. Utóbbi vállalatnak meg kellett indokolnia, hogy miért az EKHO Belvedere Kft. helyett teljesíti a fedezet kifizetését. A Mészáros-cég „folyamatban lévő üzleti tárgyalásokra" hivatkozott. Egy, a beruházás biztosítékára vonatkozó dokumentum szerint a Talentis Group a fedezet egy részét „bankgaranciával szándékozik kiváltani”. Ebben az esetben a pénzintézet vállalja, hogy amennyiben az ügyfél nem tesz eleget kötelezettségeinek, egy meghatározott összegig helyette teljesít a jogosult felé. A bankgaranciát az MBH Bank biztosítja. Az MBH Bank részben Mészáros Lőrinc tulajdonában van, ugyanakkor az állam is tulajdonosi részesedéssel rendelkezik benne.

Október végén a Direkt36 felkereste a felcsúti építkezés helyszínét, amely a lakott övezettől távolabb fekszik, és a Mészáros család telkei környezetében szántóföldek, valamint ipari-mezőgazdasági területek találhatók. A helyszíni bejárás során legalább négy, nagy alapterületű, nemrég emelt, azonos stílusú épület volt látható, amelyek közül többnél a tetőszerkezet is elkészült. A telkeknek csupán egy része áll a házaspár közös tulajdonában, ezek az elmúlt két évben kerültek hozzájuk. Két további telek Mészáros Lőrinc tulajdonát képezi, és a látogatás idején ezeken is folyt a kivitelezés.

A beruházással érintett teljes terület nagysága meghaladja a 7,5 hektárt.