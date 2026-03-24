Nagy-Kálózy Eszter kapta a Psota-díjat

Nagy-Kálózy Eszter;Psota Irén-díj;

2026-03-24 20:20:00 CET

Színpadi sokszínűségért, tehetségért és kiemelkedő képességért kapta meg az elismerést.

A Psota Irén Alapítvány kuratóriuma idén Nagy-Kálózy Eszter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt ismerte el a színpadi sokszínűségért, tehetségért és kiemelkedő képességért járó Psota Irén-díjjal. A díjat Básti Juli Kossuth-díjas színművész és Hazai Kinga, az alapítvány elnöke adta át.

Nagy-Kálózy Eszter, aki a Vígszínház tagja, elmondta, a mai világban különösen sokat jelent számára ez a díj. Bizonyítja, hogy a művészet beleértve a színházat, kézen tudja fogni az embert és sok mindenen át tudja segíteni. Arról is beszélt, hogy az édesanyja színésznő szeretett volna lenni, talán ezért mindig megengedte, hogy ő gyerekként főműsoridőben filmeket nézzen a tévében. Az egyik kedvenc filmje a Ház a sziklák alatt volt Psota Irénnel a főszerepben. Felevenítette, hogy már főiskolás volt, amikor együtt forgathatott Psotával, aki kíváncsi volt rá, sok kérdést feltett neki. A díjazott szerint Psota zabolázatlanul bohém volt és ezzel azt üzente, hogy merjünk ilyenek lenni. Élvezzük az életet, és amit csinálunk, azt vidáman, sok energiával tegyük és ezt próbájuk átadni mindenkinek. A Rózsavölgyi Szalonban tartott díjátadón Esztergályos Károly filmrendező méltatta Nagy-Kálózy Esztert. Mesélt a közös munkáikról, megjegyezte, hogy mára a díjazott jelentős színésznővé vált.

Almási Évát 10 éve, 2016. március 16-án választották a Nemzet Színészévé Psota Irén helyére. Almási Éva akkor határozott úgy: alapítványt hoz létre, amelynek kuratóriuma minden évben díjaz egy-egy olyan színésznőt, akinek sokszínűsége, teljesítménye méltó a kétszeres Kossuth-díjas Psota Irén szakmai örökségéhez. (Minden magyarországi színház jelölhet színészeket a díjra. A Psota Irén-díj ezüst plakettjét Rosta Péter grafikus tervezte és Tóth László ötvösművész készítette: Psota Irén aláírása és kedvenc bohóca látható rajta.)

Először, 2017-ben Hegyi Barbarának, 2018-ban Hernádi Juditnak, 2019-ben Für Anikónak, 2021-ben Takács Katalinnak, 2022-ben Molnár Piroskának, 2023-ban Szirtes Áginak, 2024-ben Kiss Marinak, 2025-ben Csákányi Eszternek ítélték oda a Psota-díjat. (2020-ban a járványhelyzet bizonytalansága miatt nem osztották ki a díjat.)