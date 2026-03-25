Nagykőrös úgy döntött, megveszi a városi buszpályaudvart a MÁV-tól, hogy felújíthassa

2026-03-25 07:41:00 CET

Nagykőrös önkormányzata úgy döntött, megveszi a MÁV-tól a város buszpályaudvarának épületét, felújítja, majd ingyenes használatba adja a közlekedési cégnek – írja a Telex. A portál szerint ennek az oka az, hogy egyébként sosem kerülne sor az állomás fejlesztésére.

A cikk felidézi, a nagykőrösi képviselő-testület tavaly novemberben döntött arról, hogy nettó 38,2 millió forintért megvásárolja a Volánbuszt is magában foglaló MÁV-csoporttól a Szolnoki úti buszállomás felépítményét. Februárban pedig arról határoztak, hogy az önkormányzat a pályázati forrásból fejlesztett épületet ingyenes haszonkölcsönbe visszaadja a MÁV-nak. Körtvélyesi Attila polgármester ezzel kapcsolatban a Telexnek elmondta,

a telek a városé, az épület a MÁV-é, így pedig utóbbit nem lehetett fejleszteni, a tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt sem a Volán, sem a MÁV nem vállalta a korszerűsítés költségeit.

Ezt megelégelve – folytatta – a képviselő-testület úgy döntött, hogy Nagykőrösnek szüksége van egy méltó állapotú pályaudvarra. Egy önkormányzat csak saját tulajdonú ingatlanon valósíthat meg beruházást, ezért ha Nagykőrös fejleszteni akarja a buszpályaudvart, első körben rendeznie kellett a tulajdonviszonyokat. Azaz a telek mellé meg kell vennie az állomásépületet.

Ehhez az egyébként egyhangú döntéshez az is kellett, hogy a város a Versenyképes Járások Programban bruttó 126,5 millió forint támogatást nyerjen el a buszállomás megvásárlására és komplex felújítására. Körtvélyesi Attila szerint így Nagykőrösnek mindössze bruttó 15 millió forintba kerül majd a felújítás és bruttó 29 millióba az épület megvásárlása.

A polgármester közölte, megvizsgálták azt a lehetőséget is, hogy az államtól ingyen szerezhessék meg az épületet, de mivel a személyszállítás nem kötelező önkormányzati feladat, az állam nem adja és nem adhatja át térítés nélkül.

A felújítás végeztével az önkormányzat haszonkölcsön-szerződéssel tenné lehetővé az épület további használatát a Volánnak: bérleti díjat nem kérnek, de a takarítás és az üzemeltetés költségei a Volánt fogják terhelni

– tette hozzá.

A portál megjegyzi, az állam a Versenyképes Járások Program helyett a MÁV-on keresztül is ugyanúgy finanszírozhatná a közmegelégedésre alkalmas beruházást az önkormányzat helyett – ami nem mellékesen fideszes vezetésű és így most a fejlesztés politikai hasznát is zsebre vághatja. A portál kereste a MÁV-ot is azzal kapcsoalatban, hogy miért nem újítja fel saját költségvetésből a buszpályaudvart, elvégre a bérletpénztár vagy az utastájékoztatás fejlesztése a cég feladata lenne, de egyelőre nem kapott választ.