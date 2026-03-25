Szén-monoxid-szivárgás miatt kiürítettek egy kollégiumot Lőrinciben

2026-03-25 09:54:00 CET

Szén-monoxid-szivárgás miatt kiürítettek egy kollégiumot a Heves vármegyei Lőrinciben – írja honlapján a katasztrófavédelem.

A közlemény felidézi, a Kastélykerti utcában lévő kollégiumban bejelzett a folyosói szén-monoxid-érzékelő.

Az épületet tizennyolc gyermek és egy nevelő hagyta el, ők egy másik épületrészbe mentek át, rosszullétre nem panaszkodtak.

A hatvani hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett méréseket végeztek. A műszer adatai szerint már a lépcsőházban magas volt a szén-monoxid-koncentrációja, és az érték a kazánház felé haladva egyre emelkedett. Kiderült, hogy a gázkazánhoz csatlakoztatott kémény szétcsúszott, ez okozta a problémát. A kazán leállításakor rögtön csökkenni kezdett a mérgező gáz koncentrációja.