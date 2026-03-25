Várkonyi Andrea szerint a magyar betegek közül nagyon sokan boldogok, hogy ellátták őket

Nagyon sok ember meggyógyul a magyar egészségügyben. A magyar egészségügy és a magyar orvosok képzettsége még mindig egyedülállóan, kiemelkedően magasan van. Nagyon sokan boldogok, hogy ellátták őket – mondta Várkonyi Andrea a HVG-nek.
Az Edelényi Koch Róbert Kórházban járt Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea, ahol ünnepélyes keretek között megtekintették azt az endobrochinális ultrahang (EBUS) gépet, amelynek a megvásárlásához a Mészáros Csoport tulajdonában lévő Pro Filii Alapítvány 24 millió forintos adománnyal járult hozzá.
Az ünnepélyes átadóra meghívták az alapítvány kuratóriumának elnökét, Várkonyi Andreát, akit férje, Mészáros Lőrinc is elkísért, ugyanis ő a Pro Filii alapítója, valamint a Mészáros Csoporton keresztüli tulajdonosa is. A HVG stábja az eseményen próbálta kérdezni Várkonyi Andreát az egészségügy helyzetéről, Mészáros Lőrincet pedig Magyar Péter vagyonvisszaszerzési terveiről és vagyonadóról.
Bár az átadó sajtónyilvános volt, a helyszínen az alapítvány dolgozói és a kórházigazgató távozásra kérték a lap munkatársait, mondván, hogy csak a meghívott sajtó vehet részt, ennek ellenére a mégis sikerült feltenniük pár kérdést.
Az ország leggazdagabb embere érdemben nem reagált arra, hogy Magyar Péter tervei szerint a Tisza Párt kormányra kerülése esetén szeretné visszaszerezni a nem legális úton szerzett orbáni vagyonokat. „Hagyjon már a hülyeségeivel” – rázta le a lap riporterét Mészáros Lőrinc.