2026-03-25 12:16:00 CET

Várkonyi Andrea szerint a magyar betegek közül nagyon sokan boldogok, hogy ellátták őket

Mészáros Lőrinc és felesége az Edelényi Koch Róbert Kórházban járt megtekinteni azt a berendezést, amelyhez megvásárlását 24 millió forinttal támogatták. Az ország leggazdagabb embere érdemben nem reagált Magyar Péter vagyonvisszaszerzési terveire és a vagyonadóra.