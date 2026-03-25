Lehallgatták az egyik riporterét, belső vizsgálatot indít a Politico

2026-03-25 13:36:00 CET

A beszélgetésről a Mandiner is beszámolt.

Belső vizsgálatot indított a Politico, miután lehallgatták egyik riporterüket, aki egy uniós tisztviselővel beszélt Magyarországgal és Ukrajnával kapcsolatos ügyekről. Kettejük beszélgetését aztán az elkövetők az interneten is közzétették, erről a lap szerda reggel informálta olvasóit – vette észre a 24.hu.

A Politico szerint a beszélgetés március 3-án zajlott a felek között, az erről készített kilencperces felvétel pedig március 16-án került fel a YouTube-ra, ahol a cikk publikálásáig 5100 megtekintést számlált. Kate Day, a Politico európai főszerkesztő-helyettese és Carrie Budoff Brown, a lap főszerkesztője és ügyvezető alelnöke a munkatársakat szerdán arról tájékoztatta:

„belső vizsgálataink nem találtak bizonyítékot arra, hogy bármilyen eszköz, hálózat vagy rendszer kompromittálódott volna”.

Hozzátették, „nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni a független tudósításba való beavatkozás nyilvánvaló kísérletével. Mindig is éberek voltunk, és továbbra is azok maradunk forrásaink védelme, újságíróink munkájának támogatása, valamint független, pártatlan tudósításunk pontosságának fenntartása terén”.

A 24.hu felidézi, március 16-án a kormánypárti Mandiner vette át a szlovák médiából azt a hírt, miszerint „szélsebesen terjedt el a szlovákiai sajtóban az a hangfelvétel, amelyen egy magas rangú EU-képviselő és egy a Politicóhoz köthető újságíró folytat informális telefonbeszélgetést”. A Mandiner írása szerint a felvételen szóba kerül a Barátság kőolajvezeték ügye, valamint Orbán Viktor és Robert Fico szerepe az Európai Bizottság és Ukrajna közötti diplomáciai helyzetben – külön kiemelve, hogy az elhangzottak alapján Brüsszel egyelőre nem akar állást foglalni a vezeték ügyében. Az EU-s intézmény szóvivője, akit a Politico riporterével együtt hallgattak le, nem kívánt nyilatkozni az „ismeretlen és névtelen szereplők által készített felvételekről” a lapnak.