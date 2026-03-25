A nemzetbiztonság javában tudhatta, hogy megfigyelik a magyar civileket

Hosszú cikkben számol be a brüsszeli Politico.eu a közelgő magyar választásról. A portál kitér arra, hogy Simicska Lajos, Orbán korábbi barátja hogyan próbálja korrupciós ügyek nyilvánosságra hozásával aláásni a Fidesz hatalmát. Majd ismerteti a kormánypárt válaszát: titkosszolgálati, akár illegális eszközökkel gyűjt információt civilekről, ugyanis az ellenük felépített kampánnyal kíván választásokat nyerni. A Politico forrásai szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal már január óta tudja, hogy akár illegális eszközökkel, külföldi titkosszolgálatokkal összejátszva kémkedhet magyar civilek után a kormány.