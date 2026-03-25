A Euronews arculatát másolva terjesztenek álhíreket Magyar Péterről

2026-03-25 17:23:00 CET

Az akció célja az lehet, hogy a nemzetközi politikai színtéren is rontsák a megítélését.

Orosz választási beavatkozás a gyakorlatban – hogyan működik a dezinformáció és a közösségi média manipulálása, ezúttal a Euronews oldalának meghamisításával - ezzel a címmel tett közzé beszámolót a Facebookon Kert Attila, a Euronews magyar irodájának a vezetője.

A bejegyzésben Kert Attila egy orosz álhírről számolt be, amit a Euronews logójával terjesztettek, s arról szól, hogy Magyar Péter nagykanizsai, március 22-i választási gyűlésén szenilis nagypapának nevezte Donald Trumpot, egyúttal bejelentette, hogy megválasztása esetén fel fog mondani egy sor államközi megállapodást az Egyesült Államokkal. „A cikket természetesen nem mi írtuk, nem nálunk jelent meg, és egy szó sem igaz abból, amit írnak benne” - szögezte le Kert Attila.

A nyilvánvaló hazugságoktól és egy-egy apró hibától eltekintve a szöveg többi része viszonylag pontos, vagyis az álhír előállítói szemlátomást törekedtek arra, hogy a történet hihető legyen. „A cikket egy, a Kremlhez köthető szervezet állította elő, és ahogy írtam, a Euronews logójának felhasználásával jelentették meg. Bár nyilván magától senki nem olvasta, hiszen ismeretlen oldalon jelent meg (sőt, mára az eredetit el is tüntették), gondoskodtak róla, hogy az (e)x-Twitteren jó nagy forgalmat kapjon” - jegyezte meg Kert Attila.

Az újságíró szerint az akció célja az, hogy külföldön, a Euronews logójával hitelesítve próbálják meg álhírekkel hitelteleníteni Magyar Pétert és a Tisza Pártot - nem csak a nyilvánosságban, hanem a nemzetközi politikai közegben is. „Ez aztán, már az eredeti álhír említése nélkül, szépen visszaszivároghat Magyarországra: hogy hát Amerikában úgy látják, nagyon rosszat tenne a két ország kapcsolatának Magyar győzelme, satöbbi. Azt nyilván mondanom sem kell, hogy mindezzel kinek akarnak segíteni” - tette hozzá.

Kert Attila végezetül mindenkit arra biztatott, mutassák meg másoknak is, hogyan működik az orosz dezinformáció.

A módszerről egyébként korábban már lapunk is beszámolt: eredetileg az orosz ellenzéki The Insider, majd nyomán Panyi Szabolcs szellőztette meg, hogy egy orosz bothálózat hiteles nemzetközi hírforrások arculatát felhasználva terjeszt álhíreket az Orbán-kormány érdekében. A Matrjoska álhírkampány keretében egyebek közt arra lehet számítani, hogy kitalált, meg nem történt magyarellenes incidenseket és kijelentéseket tulajdonítanak ukrán szereplőknek, ezzel adva muníciót a Kreml érdekeinek megfelelő hangulatkeltéshez.