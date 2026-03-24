Orosz kötődésű hálózat terjeszt hamis videókat, hogy befolyásolja a magyar választást, és amit látunk, az csak a jéghegy csúcsa

2026-03-24 05:55:00 CET

A jelenség egy szélesebb információs hadviselés része, amely az igazság relativizálására épít.

– Az orosz dezinformáció célja nem az, hogy elhiggyék a kamut, hanem, hogy annyira összezavarják az embereket, hogy ne tudják megkülönböztetni a valódi forrást a hamistól. Vagyis leértékelődik az igazság – fogalmazott a Népszavának Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértő.

Panyi Szabolcs újságíró a napokban írta meg, hogy egy orosz hátterű, úgynevezett Matrjoska nevű dezinformációs hálózat hamis tartalmakkal próbálja élezni a magyar–ukrán feszültséget. A rendszer különböző médiumoknak álcázott videókat terjeszt, főként az X platformon, ismert sajtóorgánumok – például a Deutsche Welle vagy a moldovai közmédia – logóit felhasználva. Ezekben merényletkísérletekről, erőszakos felhívásokról és puccsveszélyről szóló állítások jelennek meg. Például egy videó hamisan azt állította, hogy ukrán menekültek robbantani próbáltak Orbán Viktor irodája közelében. A tartalmakat pedig botokkal erősítik fel, mesterségesen növelve az elérésüket.

Frész Ferenc elmagyarázta, hogy a „matrjoska”, melyet a korábbi választási befolyásolásokat elemző kiberbiztonsági szakemberek neveztek el így, arra utal, hogy az egyes elemek egymásra épülnek, egymást fedik.

– Hamis videókat és médiatartalmakat gyártanak egy adott narratíva köré, majd különböző hírügynökségek logóival hitelesítik azokat, vagyis magát a forrást is meghamisítják. Emellett különféle weboldalakat hoznak létre, amelyek nevében hivatalos médiumokra hajaznak – például a reuters.info, amelynek semmi köze a valódi Reutershez. Végül az egészet hivatalos közleményként tálalják. Így épülnek egymásra ezek a rétegek

– magyarázta lapunknak, majd hozzátette, azért az X-en teszik közzé, és nem a magyarok által szélesebb körben használt Facebookon, mert az Elon Musk kezében lévő platform kevésbé foglalkozik a dezinformációs tartalmakkal. Ezen felül az uniós rendelet, amely betiltotta a politikai hirdetéseket, szintén szerepet játszhat abban, hogy más felületet használnak az orosz szolgálatok.

Nem ez volt az első hír azzal kapcsolatban, hogy az online térben is erősen zajlik az orosz befolyás. Szintén Panyi Szabolcs volt, aki feltárta, három orosz hírszerző érkezhetett január végén az orosz nagykövetségre, hogy közösségi-média manipulációval segítsék Orbán Viktor hatalomban tartását. Ennek egyre több jelét látni, számos kamu oldalra, mesterséges intelligenciával készült videóra, és bot-hálózatra derült fény csak az elmúlt egy hétben is. Ahogy az a videó, amely alapot adott annak, hogy Orbán Viktort és családját megfenyegették az ukránok, szintén hamisnak bizonyult. A narratíva ugyanis egy YouTube-on terjedő felvételre épült, amelyen egy volt ukrán politikus látszólag valóban fenyegetőzik. Később azonban kiderült, hogy a videót összevágták, majd alá generálták a hangot végül rá igazították a szájmozgást, a szemfülesek számára nem túl meggyőző módon.

Frész Ferenc szerint mindez csak a jéghegy csúcsa, mint fogalmazott ami tényszerűen kiderül, azt meg kell szorozni ezerrel, és akkor járhatunk a valós mennyiség környékén. – Az információs háború az oroszok által kedvelt, hivatalos hadviselési doktrína. Az információval elvégzett műveletek és a kinetikus, vagyis hagyományosabb katonai műveletek aránya 4-1 a dezinformáció javára. Tehát nem meglepő, hogy a választásokhoz közeledve egyre erősödik az orosz befolyásolás. A narratíva azonos lesz, az ukránellenesség a kampány fő témája, azt hangosítják ki ők is. Az is látszik, hogy a kormány egy az egyben a kiberbűnözők kommunikációját használja, ugyanazokat a módszereket alkalmazza, hogy felerősítse az üzeneteket.

Frész Ferenc arra is kitért, hogy bőven lehetne és kellene is kezdeni ezzel a helyzettel valamit, aminek az egyik alapfeltétele volna, hogy a kormány és a kormányzópárt érdekeit szét kéne választani. Ha ez így lenne – jegyezte meg Frész – akkor a mindenkori kormány felelőssége lenne, hogy az állampolgárokat felkészítsék a külső befolyásolási kísérletekre, különösen a választások közeledtével.

– Egy ország a szuverenitását úgy tudja a legjobban biztosítani, hogy felhívja a lakosság figyelmét a várható módszerekre, tartalmakra. Ez központi kormányzati kommunikációs feladat volna. Másfelől átlátható módon kellene felelősséget vállalni a választási rendszer tisztaságáért, bemutatva és nyilvánosságra hozva, hogy ez miként valósul meg. Illetve egy harmadik út is elvárt lenne, amit Moldovától kezdve mindenki megtett, mégpedig azoknak a titkosszolgálati jelentéseknek a megosztása, amelyek feltárták a választási befolyásolásra tett kísérleteket. Noha Moldova vagy Románia esete más, hisz ott a regnáló kormány megdöntésére irányultak a kísérletek, viszont itt ez azért sem történik meg, mert a a külföldi dezinformáció sokszor ugyanaz, mint a saját propaganda. „Mondjuk úgy, hogy van egyfajta orosz vakság” – fogalmazott.