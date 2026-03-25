Holoda Attila Orbán Viktor Ukrajna elleni új szankciójáról: Az agy olyan, mint az ejtőernyő, sokan csak utolsó lehetőségként használják

földgáz;Ukrajna;kőolaj;Orbán Viktor;Holoda Attila;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-25 18:48:00 CET

A második Orbán-kormány egykori energiaügyi helyettes államtitkára tételesen elmagyarázta a miniszterelnök mai bejelentésének visszásságait.

A miniszterelnök legújabb, Ukrajnával kapcsolatos bejelentésére vonatkozóan lenne pár megjegyzésem - kezdte Facebook-bejegyzését Holoda Attila, a második Orbán-kormány egykori energiaügyi helyettes államtitkára.

A korábbi szakpolitikus arra reagált, hogy - mint lapunk is megírta - Orbán Viktor bejelentette, hogy az ukrán „olajblokád letörése és Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében” most újabb intézkedésre van szükség. „Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk” - közölte.

Holoda Attila 13 + 1 pontba szedve felsorolta, hogy mindezzel mi a probléma. Először is: „Nem országok, hanem földgázkereskedő cégek kereskednek egymással, azaz nem Magyarország ad földgázt Ukrajnának, és még csak az sem feltétlenül igaz, hogy magyar cégekről van szó” - jelezte. A kereskedők szerződések alapján adnak el és vásárolnak földgázt, amelyben mindkét szerződő partnerre vonatkozóan vannak kötelezettségek, például az ellátásbiztonság, ütemezés, mennyiség, ár, egyéb fizetési feltételek terén. A szerződések alapján az eladó kereskedő nominálja a gázszállítást a földgázszállító cég felé, amelyért fizet, cserébe a a földgázszállító vállalat garantálja a megadott mennyiség továbbítását a saját rendszerén, amiért díjat számol fel.

Mindezek azt jelenti, hogy ha az Orbán-kormány adminisztratív eszközökkel megakadályozza a szerződött mennyiség továbbítását az ukrán határkeresztező ponton, azzal nemcsak az ukrán vásárlónak okoz anyagi, erkölcsi és üzleti kárt, hanem az eladó földgázkereskedőnek - amely lehet magyar, illetve külföldi kereskedő cég is -, valamint a földgázszállítónak is.

Holoda Attila szerint Ukrajna felé jelenleg napi 7,5 - 8,2 millió köbméter földgázt tranzitálnak a nagynyomású magyarországi földgázrendszerből. Ukrajna napi földgázfogyasztása azonban természetesen jóval nagyobb ennél, nagyjából naponta 90-130 millió köbméterre rúg, vagyis a Magyarországról érkező mennyiség kevesebb, mint az ukrán fogyasztás 10 százaléka, tehát zsarolásra is elég mérsékelten alkalmas: az ukránok Lengyelország, Litvánia, Szlovákia vagy Románia irányából is könnyedén pótolni tudják a kieső mennyiséget (Ha tehát Szlovákia esetleg csatlakozna egy hasonló szankcióhoz, akkor is marad még három opció - a szerk.).

Holoda Attila hangsúlyozta azt is, hogy a magyarországi földgáztárolók jelenleg kitermelési üzemmódban vannak, azaz egyelőre nem lehet az ukránok felé továbbított földgázt tárolni. A földgázszállító vállalat (FGSZ) éppen a napokban hirdetett meg, 2026. április 1-től kezdődő időszakra vissza nem vonható, nyilvános aukciót Ukrajna irányába az eddigiekhez képest növelt, nagyjából 430 ezer köbméter per óra mennyiségre, gázkereskedők számára.

A korábbi helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy Orbán Viktor megint nagyvonalúan megfeledkezett arról, hogy a Barátság kőolajvezeték a január 27-i orosz támadás óta - azaz közel 60 napja - áll, nem pedig 30 napja, ahogy azt a kormányfő állította. „A Barátság kőolajvezeték az nem pusztán egy „cső”, ahogy a kormány szereti hangoztatni, hanem egy komplex technológiai rendszer számtalan - műholdról nem látható technológiai elemmel és technológiai kapcsolattal” - magyarázta.

Az Orbán-kormány energiapolitikájának további abszurditását a szakember eképp vázolta: „A hazai nyersolaj ellátásunk két szomszédos országban lévő vezetékrendszertől (Barátság, Adria) függ. Mindkét országgal fasírtban vagyunk, amit a belpolitikai választási kampányhoz illeszkedő zsaroló bejelentéssel a miniszterelnök további feszültséggel terhel most meg” - jelezte, hozzátéve, mindeközben a hazai kőolaj beszerzésünk 95 százaléka Ukrajnán keresztül érkezne, vagyis mi jobban függünk az ukránokon átszállított kőolajtól, mint az ukránok földgázellátása a Magyarországról érkező földgáztól.

„Az agy olyan, mint az ejtőernyő: sokan csak utolsó lehetőségként használják” - zárta ismertetését Holoda Attila egy Ben Ostrowskytól származó idézettel, majd végezetül üzent még egyet a kormánypropagandának: „A vergődő kormánymédiának üzenném: nem, nem vagyok a Tisza szakértője. Soha nem találkoztam tiszás vezetőkkel, így Magyar Péterrel sem, nem is kerestek. Nem vagyok Tisza Sziget-tag sem, meg alapító sem, sosem voltam. Nem, nem vagyok sértett sem és sértődött sem. Nem, nem rúgtak ki a Fideszből, mivel soha nem voltam fideszes sem. De nyugodjanak meg: a Tiszára fogok szavazni, hogy ők mind eltakarodjanak a francba végre.”