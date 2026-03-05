Orbán Viktor Ukrajnáról: Semmilyen paktumot nem kötök, le fogjuk őket verni, erőből fogunk győzni

Ukrajna;Orbán Viktor;Magyar Kereskedelmi és Iparkamara;orosz-ukrán háború;

2026-03-05 13:56:00 CET

Békepárti beszédében a magyar miniszterelnök azért megjegyezte, hogy katonai erőnk nincs ehhez a győzelemhez.

Egyetlen forintot sem fogunk a magyar nemzetgazdaság által megtermelt jövedelemből elküldeni Ukrajnába. Ha ezt a pozíciót nem tudjuk elfoglalni és megvédeni, a mi pénzünk is oda fog menni - jelentette ki az MTI szerint Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) gazdasági évnyitóján csütörtökön Budapesten.

A miniszterelnök elmondta, a háború „blokkolta” az európai gazdaságot, ezért szinte minden uniós országban megszorítások vannak, mégis további pénzeket akarnak küldeni Ukrajnába. Mi az ellenkezőjét csináljuk. Felidézte, 2023-ban 0,6 százalékkal bővült az uniós gazdaság, és azóta is csak évi 1 százalék körüli növekedésre képes. Európában megszűnt egymillió ipari munkahely, gyárakat zárnak be, egész ágazatok vannak a fölszámolódás állapotában - jelezte, miközben a magyar gazdasági recesszióról elfelejtett szót ejteni.

A kormányfő emlékeztetett, hogy Európa vezetői mégis úgy döntöttek, leválnak az orosz energiahordozókról, így ma 3-4-szer magasabb energiárat fizetnek, mint az Egyesült Államok vagy Kína. Európa a háború kezdete óta 1800 milliárd euróval többet fizetett az energiahordozókért, mintha nem váltunk volna le az orosz energiáról - mondta, hozzátéve, Franciaországban, Csehországban, Ausztriában, Belgiumban, Finnországban, Lengyelországban, a balti országokban, Romániában mind megszorító csomagokat vezettek be. Mégis, a rengeteg pénzt, amelyet az európai gazdaság még mindig megtermel, elküldik Ukrajnába - fejtegette. „Mi az ellenkezőjét csináljuk, mi ki fogunk maradni a háborúból, és ki fogunk maradni annak a finanszírozásából is” - folytatta, hozzátéve, „egyetlen forintot sem fogunk a magyar nemzetgazdaság által megtermelt jövedelemből elküldeni Ukrajnába. Ha ezt a pozíciót nem tudjuk elfoglalni és megvédeni, a mi pénzünk is oda fog menni” - figyelmeztetett. Majd kijelentette:

Semmilyen paktumot nem kötök, semmilyen kiegyezés nem lesz, le fogjuk őket verni, az olajblokádot le fogjuk törni. (...) Győzni fogunk és erőből fogunk győzni.

A miniszterelnök úgy folytatta a kardcsörtetést: rá fogják kényszeríteni az ukránokat, hogy indítsák újra a szállításokat. Nem üzlettel, nem megegyezéssel, nem kiegyezéssel, hanem erőből fogjuk elérni - jelentette ki, hozzátéve, katonai erő nincs hozzá, ez nem szerepel a tervek között, de vannak politikai és pénzügyi eszközeik és ezzel rá fogják őket szorítani, feltétel nélkül és hamarosan, hogy újra nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket és teljesítsék azt a szerződéses kötelezettségüket, amelyet tartalmaz az ukrán uniós társulási szerződés. Ez kimondja, hogy Ukrajna nem akadályozhatja egyetlen európai uniós tagállam energiaellátását sem. Ezt ki fogjuk kényszeríteni, ez egy csata, amitől nem szabad megijedni - közölte Orbán Viktor.

A következő négy év kormányzati feladatának nevezte a miniszterelnök, hogy ne engedjék Magyarországot háborúba sodorni, ne adják oda a magyarok pénzét az ukránoknak, fenntartsák az „olcsó orosz energiát”, és ne engedjék, hogy a háború árát adóemelések formájában fizettessék meg a magyarokkal. „Nekünk az a dolgunk a következő négy évben, hogy ne engedjük, hogy belesodorjanak bennünket egy háborúba, ne adjuk oda a magyarok pénzét az ukránoknak, adjuk inkább oda a magyaroknak, tartsuk fenn az „olcsó orosz energiát”, amely egyébként a magyar gazdaság és a rezsicsökkentés alapja, és semmiképpen ne engedjük, hogy a háború árát adóemelések formájában megfizettessék a magyarokkal” - ismételgette.

A kormányfő ennek érdekében a jelenlévőknek azt javasolta, tartsák fenn a kapcsolataikat Oroszországgal és az orosz energiapiaccal, ne engedjék be az ukránokat az Európai Unióba, és akadályozzanak meg minden olyan pénzügyi transzfert, aminek a következményeképpen a „gyerekek és unokák jövőjét adósítanák el”.