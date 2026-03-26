Már földgázt se adunk, Orbán Viktor ukránok tömegeitől vonja meg a fűtést és a meleg ételt

2026-03-26 16:35:00 CET

A kabinet fokozatosan leállítja a Magyarországról Ukrajnába irányuló földggázszállításokat – jelentette be szerdán a kormányülés előtt Facebookon Orbán Viktor. A miniszterelnök egyértelműsítette: az intézkedés addig hatályos, amíg Ukrajna nem nyitja újra a Barátság vezetéket. (Bár a kormány olvasata szerint a cső működését Ukrajna 30 napja blokkolja, a szállítórendszer egyes ukrajnai felszíni létesítményei valójában január végén egy orosz támadásban sérültek meg, aminek a javítása elhúzódik.) Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is támadja, mi most az ukránok helyett a magyar gáztárolókat töltjük föl – fogalmazott Orbán Viktor.

A lépés ukrán polgárok nagy tömegeitől vonja meg a fűtést és a meleg ételt, ami elsősorban az Orbán-kormány erkölcsi színvonaláról mutat lesújtó képet – vélekedett még a kormányrendelet megjelenése előtti megkeresésünkre Miklós László energiaszakértő. A „botrányos” intézkedést „kizártnak” is tartja, amit még háborús felek között is elképzelhetetlennek tart, így az bizonyosan komoly uniós következményekkel járhat – tette hozzá. A magyar lépés gázszakmai szempontból még értelmetlen is, mivel azt Ukrajna némi átszervezéssel akár lengyel, litván, vagy épp görög cseppfolyósgáz-lefejtő kikötők felől is pótolhatja.

Lapunk érdeklődésére egy másik szakértő teljes értetlenségéről adott számot. Állítása szerint az, hogy egy rendelkezésre álló földgázcsövet egy uniós tagállam politikai okokból elzárjon, oly elképzelhetetlen, hogy egy ilyen helyzetet még a gázkereskedők közötti szerződés sem feltétlenül részletez. Ukrajnába mostanság naponta körülbelül 8 millió köbméter gáz került Magyarországról. (A szint korábbi számításaink szerint északkeleti szomszédunk téli igényeinek körülbelül tizede.) A szállítmányok egy része ugyanakkor bizonyosan nem tőlünk, hanem harmadik országból, rajtunk keresztül halad Ukrajna felé. Ilyformán forrásunk nem tudta értelmezni, hogy ha mondjuk a Shell a horvát krki kikötőn keresztül gázt ad el például egy ukrán fűtőműnek és a hazai csőrendszeren sikerrel foglalja le az ehhez szükséges hozzáférést, akkor ezt a terméket a magyar kormány milyen alapon tudná a magyar tárolók felé „átirányítani”. Egy ilyen ügylet egyetlen magyar érintettje a vezetéket üzemeltető, Mol-hátterű magyar FGSZ lenne, amelynek a hazai jogszabályokat természetesen be kell tartania. Mivel ugyanakkor egy ilyen kormányrendelet alighanem jelentős anyagi károkat okozna a magántulajdonú Molnak-FGSZ-nek, a helyükben találna a magyar állam elleni jogi érveket.

Egy harmadik iparági forrásunk a részletes jogszabály ismerete nélkül nem kívánt véleményt formálni, de felvetette, hogy az Irán elleni amerikai-izraeli támadás okozta drágulás közepette Ukrajna most épp vesz-e földgázt.

A kőolajzárra hivatkozva Magyarország és a - szintén a Barátságról ellátott - Szlovákia valamivel több mint egy hónapja az Ukrajnába irányuló dízelkivitelt már leállította. A két állam áramszállítási stoppal is fenyeget, de ennek lehetőségét szakértők kizárják.