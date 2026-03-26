Matolcsy Ádám már menekíti, amit lehet, de a parlamenti választás után jöhetnek még részletek az MNB-botrányban lenyúlt százmilliárdokról

2026-03-26 14:59:00 CET

Nagy csendben folyik a nyomozás a jegybanki alapítványok százmilliárdos vagyonvesztése ügyében.

Hamarosan újabb részletek derülhetnek ki a hatalmas jegybanki alapítvány és a kecskeméti Neumann Egyetem alapítványainak ügyeiről, ugyanis a Transparency International Magyarország adatigénylési perei lezárulnak – közölte lapunkkal Ligeti Miklós, a TI jogi vezetője azzal párhuzamosan, hogy kiderült, Matolcsy György MNB-elnök fia, Matolcsy Ádám nagy értékű vagyon menekít Budapestről Dubajba.

A Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) alapítvány 200-300 milliárdos vagonvesztésről szóló számvevőszéki jelentések tavaly márciusban kerültek nyilvánosságra, miután Matolcsy György, volt jegybankelnök 12 éves mandátuma lejárt. Az Állami Számvevőszék akkor több jelentésben feltárta, hogy a jegybank 2010-2020 évek keletkezett nyereségből 500 milliárd forint közpénzzel felhizlalt alapítványok hibásan, sőt, egyes esetekben csalárd módon gazdálkodtak, amelyek vagyonvesztéshez is vezethettek. Az ÁSZ már tavaly feljelentést tett az alapítványok ügyében, azóta is tart a nyomozás. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész februárban az Indexnek az ügy bonyolultságával és a nyomozás során keletkezett hatalmas adatmennyiséggel magyarázta a hatóságok látszólagos semmittevését.

Az MNB-alapítványok ügye az elmúlt napokban került újra a figyelem középpontjába, amikoris a 444 nyilvánosságra hozta az MNB eredetileg 55 milliárd forintosra tervezett ám végül a duplájába kerülő székházfelújítás egyes részleteit. A lap közérdekű adatigényléséből az is kiderült, hogy több mint 30 millió forintot költöttek az elnöki wc felújítására, többek közt a „soft close, quick release” és bidé funkciókkal ellátott, nettó 1,1 millió forintba kerülő vécére, illetve a nettó 9,5 millió forint értékű fekete-fehér kőmozaikra, amit 11,3 milliós ajtó és még aranyozott vécékefe is gazdagított. Az MNB épületének felújítása ügyében is tett feljelentést korábban az ÁSZ, hiszen szintén arra a megállapításra jutott, hogy a beruházás pazarló volt. A kivitelező cég tulajdonosa a jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak az üzletfele és barátja, Somlai Bálint, akinek cégei az elmúlt években több milliárd forint nyeréségre tettek szert.

Ligeti Miklós szerint polgárok, jogos felháborodásukban és az igazságérzetüktől vezérelve hajlamosak azt feltételezni, hogy a bűnügyi nyomozás és a bizonyítás úgy történik, ahogyan a krimikben ábrázolják, vagyis gyorsan, pörgősen, akciódúsan. A valóság ezzel szemben az, hogy a korrupció, hűtlen kezelés és ehhez hasonló magatartások miatt zajló eljárás sokkal jobban hasonlítanak a könyvelők és könyvvizsgálók munkájára. Vagyis biztosan időigényes, aprólékos munkára van szükség, de a büntetőeljárás megindulása óta eredmény és látványosabb esemény nélkül eltelt 14 hónap akkor is roppant kiábrándító. Bár bizalmasan, több forrásból is hallani olyasmit, hogy a háttérben azért folyik az adatgyűjtés és a bizonyítékok beszerzése, mert az ügyészségen igenis készülnek arra, hogy elszámoltassák és felelősségre vonják a Matolcsy-klán tagjait.

Ligeti Miklós lapunk kérdésére elmondta, hogy egy évvel ezelőtt nem gondolta volna így elhúzódhat az ügy. Arra számított, hogy ha már belekezdenek, akkor végig csinálják, Matolcsy Györgynek nak elengedték a kezét, és ha 10 év késéssel is, de beindul ellene a gőzhenger.

– Tévedtem, valószínűleg a bűnüldöző szerveket bénító politikai alkuk hálója sokkal sűrűbb és ennek a hatása sokkal rombolóbb, mint ahogy feltételeztem

– fogalmazott Ligeti Miklós.

Ha az állami igazságszolgáltatási malmai lassan is őrölnek, TI több pere célegyenesbe fordult vagy épp véget ért, amitől újabb adatokat lehet remélni akár a jegybanki alapítványok, akár az ahhoz szorosan kapcsolódó kecskeméti egyetem alapítványainak ügyében. Az TI a PADME Alapítvány felügyelő bizottsági működését akarja feltárni, mert a testületnek lett volna kötelessége a vagyon törvényes felhasználásának az ellenőrzése. Az erről szóló iratokért indított pert is jogerősen megnyerték, de az alapítvány a Kúriához fordult, s a választásokig már nem várható, hogy végérvényes döntés szülessék ebben az ügyben, de azt követően új részleteket remélnek. A Kecskeméten egyetemet működtető Neumann János Egyetemért Alapítvány ellen is per folyik, itt 127,5 milliárd forint tűnt el, ez a pénz a PADME-hoz került. Az alapítvány egy helyi sajtóbeszélgetésen azt állította, hogy a vagyoni helyzetük rendezésére készült intézkedési tervet az Állami Számvevőszék elfogadta. A kecskeméti KecsUp hírportál kérte ezt az intézkedési tervet, amit nem kapott meg, és az emiatt indított perben a bíróság már jogerősen elrendelte az adatok kiadását, amiből újabb részletek derülhetnek a jegybanki vagyon sorsáról – mondta Ligeti Miklós.