Hadházy Ákos: Matolcsy Ádám haverja Fülöp-szigeteki és vietnámi vendégmunkásokkal építtette át az MNB székházát

Fülöp-szigeteki és vietnámi vendégmunkásokkal végeztette a Magyar Nemzeti Bank (MNB) székházának átépítését Matolcsy Ádám üzlettársa és barátja, Somlai Bálint – közölte Hadházy Ákos csütörtökön a Facebook-oldalán.
A független országgyűlési képviselő posztjában fotókat is megosztott a székházfelújításon dolgozó állítólagos vendégmunkásokról. Mint ismert, a beruházással kapcsolatos kiadások korábban szinte teljes egészében (98,2 százalékban) Somlai Bálint – Matolcsy György volt jegybankelnök fiának barátja – érdekeltségébe tartozó cégekhez (Somlai Invest Zrt. és RAW Development Kft., Raw Facility Kft. és Somlai Design Kft.) kerültek.
„Somlai Bálint volt olyan szarrágó, hogy pár ezer forint órabérért napi 14 órában dolgoztathatott távol-keleti vendégmunkásokat. Legalábbis a képeket küldő honfitársunk ezt állítja, és volt a dologra rálátása. Lehet benne valami, egészen szomorú a virágláda mögött megbújva a padlón alvó gazdasági bevándorló képe" – írta az ellenzéki politikus.
A Magyar Nemzeti Bank 2019-ben döntött a Szabadság téri székházának átfogó korszerűsítéséről, akkor erre bruttó 55 milliárd forintot szántak, ám a beruházás végül csaknem a duplájába került. Mint arról beszámoltunk, a 444 kiperelte a felújítás dokumentációját, amelyek között olyan brutálisan túlárazott tételek szerepelnek, mint az azóta elhíresült 30 milliós jegybankelnöki mosdó.
Az Állami Számvevőszék tavaly tett feljelentést, miután a megállapítás szerint Matolcsy György jegybank elnök vezetése alatt az alapítványi vagyon kezelésével megbízott Optima Zrt. átláthatatlan céghálón keresztül, rosszul fektette be az adófizetők pénzét, a cég saját pénzügyi beszámolójából pedig kiderült, hogy a kár mintegy 270 milliárd forint volt 2024-ben. Világossá vált az is, hogy az alapítványi vagyon egyik legnagyobb haszonélvezője a volt MNB-elnök fia, Matolcsy Ádám és híres-neves, rongyrázó luxuséletmódot élő baráti köre volt.
A 444 egyébként éppen ma írta meg azt is, hogy Matolcsy Ádám legértékesebb vagyontárgyait Budapestről Dubajba szállíttatja át.