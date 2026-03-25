Jelentősen esett Donald Trump népszerűsége az iráni háború miatt

2026-03-25 21:43:00 CET

A benzinár emelkedése kezd sok lenni az amerikaiaknak.

36 százalékkal mélypontra zuhant Donald Trump népszerűsége az amerikaiak körében az üzemanyag árának az emelkedése és a kiváltó ok, az iráni háború miatt - derül ki a Reuters és az Ipsos közvélemény-kutatásának az eredményéből. Ez egy hét alatt négy százalékos visszaesést jelent az amerikai elnök megítélésében és 62 százalékra nőtt azok aránya, akik elutasítják Donald Trump politikáját.

A folyamat feltehetően összefüggésben áll azzal, hogy két olyan területen tett homlokegyenest ellenkező lépést az amerikai elnök, amely 2024-ben a kampánytémája volt. Az egyik a megélhetési költségek ügye, a másik pedig a még hivatalba lépésekor tett ígéret, hogy elkerüli az „ostoba” háborúkat.

Miután az Irán elleni háború február 28-i elindítása óta a benzin ára jelentősen megugrott, a válaszadók mindössze 25 százaléka helyeselte Donald Trump megélhetési költségekkel kapcsolatos intézkedéseit. Az üzemanyag azért drágul, mert Irán lezárta a Hormuzi-szorost, ahol naponta 17–18 millió hordó kőolaj halad át, ami a globális olajkereskedelem körülbelül 20 százalékát jelenti. A helyzet azóta annyiban változott, hogy Teherán bejelentette: engedélyezik azon hajók áthaladását, amelyek nem valamely ellenséges országhoz tartoznak és nem támogatnak Irán elleni katonai akciót.

A közvélemény-kutatás szerint az amerikaiak mindössze 29 százaléka helyesli Donald Trump gazdaságpolitikáját, ami a legalacsonyabb az első Trump-adminisztráció és a 2025 januárjáig hivatalban lévő Biden-adminisztráció megítélési mutatójánál is, ráadásul úgy, hogy Donald Trump 2024. évi megválasztásában, a demokrata elnökjelölt, Kamala Harris vereségében jelentős szerepe volt a megélhetési költségek emelkedésének.

Donald Trump összesített népszerűségi mutatója elnöksége első napjaiban 47 százalék volt, ez esett vissza 36 százalékra, igaz, ez romolhat még, az első Trump-adminisztráció idején sikerült alulmúlni 33 százalékkal, a Biden-adminisztráció pedig egy százalékkal mélyebben, 35 százalékon állt meg. Az Egyesült Államok Irán elleni csapásait a válaszadók csak 35 százaléka helyesli, 61 százaléka pedig ellenzi.

Az amerikaiak 46 százaléka úgy vélekedett, hogy az iráni háború következtében az Egyesült Államok hosszú távon kevésbé lesz biztonságos hely , és csak 26 százalék vélte úgy, hogy biztonságosabbá válik. Ami a gazdaságot illeti, az amerikaiak mintegy 63 százaléka „kissé gyengének” vagy „nagyon gyengének” ítélte meg a Trump-adminisztráció teljesítményét. Még a republikánusok 40 százaléka is így látja, míg a demokraták 84, a pártnélküliek 66 százaléka válaszolt így.

A közvélemény-kutatás 1272 amerikai felnőtt válaszával készült 3 százalékos hibahatár mellett.