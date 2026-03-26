A kampánynak része az ukrán kémtevékenység

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-03-26 10:58:00 CET

A Mandiner arról kérdez, hogy lesznek-e még kiutasítások az „ukrán kémbotránnyal” kapcsolatban.

Gulyás Gergely közölte, hogy a hatóságoknak a jogszabályok szerint kell eljárniuk, így ha valaki külföldi állampolgárként végez kémtevékenységet Magyarországon, akkor lehetőség van a kiutasításra, sőt, ez bíróság által is kiszabható. Hozzátette: ha ezt magyar állampolgár teszi, az más megítélés alá esik, hiszen őt nincs hova kiutasítani. Jelezte, hogy a hatóságokat arra kérik, tartsák és tartassák be a jogszabályokat, az egyébként évek óta tartalmukat tekintve változatlan szabályokat akkor is, amikor Magyarországon olyan választási kampány zajlik, amelynek - állítása szerint - a külföldi, döntően ukrán kémtevékenység is része.

Az ukrán gázszállításokkal kapcsolatban elmondta, a második negyedév végéig kifutnak ezek a szerződések, és az ezzel kapcsolatos mennyiséget is megküldi a Mandiner munkatársának, hogy pontosan mennyit spórolnak meg. Hozzátette: ennek nagy jelentősége nincs, mert ma keresleti piac van, így a gázt másnak is el lehet adni, ha pedig nem, akkor Magyarország fel tudja használni. Kifejtette: a fix megrendelt mennyiség fölött Magyarországnak még mindig kell beszereznie, ezért legfeljebb ennek a mértékét csökkenthetik, vagy ha kedvezőbb áron tudják értékesíteni, akkor máshova is eladhatják.

JD Vance látogatásával kapcsolatban mindösszesen annyit mondott: mindent elképzelhetőnek tart, ameddig az amerikaiak nem osztanak meg információkat az útjukról.