Gulyás Gergely: Magyarország abban érdekelt, hogy mindenütt béke legyen

kormányinfó;

2026-03-26 10:50:00 CET

A TV2 Tények kérdésére, miszerint Donald Trump béketervet küldött az iráni vezetőknek, a miniszter azt mondta: – Magyarország abban érdekelt, hogy mindenütt béke legyen, főleg olyan régiókban, ahol a háború az energiaárak elszabadulásához vezet, ezért ürülünk annak, ha ennek mielőbb vége lesz.” A Barátság-kőolajvezeték újranyitásával kapcsolatban közvetlen kommunikáció nincsen – mondta. Hozzátette, a vezeték kész és képes a szállításra, minden ezzel ellentétes ukrán állítás hazugság, Volodimir Zelenszkij elnök „önkényes” politikai döntése.