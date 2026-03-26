Gulyás Gergely: A Tisza Párt még nem létezett, amikor a kémügy kezdődött

2026-03-26 11:06:00 CET

Gulyás Gergely továbbra sem válaszol érdemben Szabó Bence rendőr százados korábbi állításaira, lényegében csak önmagát ismétli.

Szerinte érdemes az általa „tényeknek” nevezett körülményeket: mert annak megfejtése, hogy ki mit, miért, milyen motivációból mond, nem az ő feladata. Közlése szerint van két kém, akit külföldön képeztek ki, ezt pedig ők maguk is elismerik. Hozzátette: folyamatosan ki-be járkálnak az ukrán nagykövetségre, ami egy kémelhárítási ügy és egy kémelhárítási feladat, ezeket pedig a kémelhárítás természetesen dokumentálja.

Arra is kitért, hogy az ügy korábban kezdődött, mint a Tisza Párt létrejötte, erről pedig tegnap Kocsis Máté frakcióvezető, a parlamenti nemzetbiztonsági bizottság előtt is nyilatkozott. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy az az állítás, miszerint ez egy kreált ügy, amely összefüggésben van a Tisza Párttal, nyilvánvalóan nem igaz, mert a Tisza Párt még nem létezett, amikor az ügy kezdődött. Kifejtette: ezek az emberek mások lehallgatására alkalmas, engedélyköteles, az ő esetükben engedély nélküli, ezért tiltott és jogellenes lehallgatásra alkalmas eszközöket szereznek be, és illegális kémszoftvert akarnak beszerezni, ennek beszerzésére tesznek kísérletet.

Gulyás Gergely szerint ebben az esetben a kémelhárításnak az a feladata, hogy kövesse a kémeket. Ez akkor is így van, ha a Tisza Párt székházába mennek, akkor is, ha az ATV székházába mennek, akkor is, ha a Direkt36 székházába mennek, és akkor is, ha egy bankban dolgoznak. Világossá tette: minden ezzel kapcsolatos állítás csak e keretek között értelmezhető és értelmezendő.

Panyi Szabolccsal kapcsolatban azt mondta, az esete tényállásszerű iskolapéldája a kémkedésnek, és célzattól függően egyébként a hazaárulásnak is. Azt nem tudja megmondani, hogy melyik idegen állam érintett.