Gulyás Gergely szerint Orbán Viktor nem az ő kijelentéséről mondta, hogy marhaság

kormányinfó;

2026-03-26 11:07:00 CET

A hírekről mondta, nem az ő kijelentéséről.

Gulyás Gergely kapott kérdést arról is, hogy az előző kormányinfón azt mondta, ha Donald Trump katonákat kérne, vagy valamilyen katonai jelenlétet kérne Magyarországtól a Hormuzi-szorosban, akkor az Orbán-megfontolná ezt a kérést. Magyarországnak nincs haditengerészete és nincs tengere. Ezért a Hormuzi-szorosban biztosításában nem tudunk közreműködni. A kérdés értelmetlen, és mi hazahozunk katonákat, hazahoztunk a térségből, katonákat, nem pedig küldünk - fogalmazott. Hozzátette: – Ahogyan ezt utána a nyilvánosságban a Tisza és a vele szövetséges sajtó elkezdte híresztelni, azt valóban csak marhaságnak lehet minősíteni.

Közölte, azóta többször beszélt a miniszterelnökkel, de erről nem volt mit beszélni: a kormányfő természetesen az ezzel kapcsolatos teljesen alaptalan vádat cáfolta, amúgy még ő is ugyanazt elismételte, amit a miniszter mondott, hogy ez haditengerészet és tenger hiányában egy értelmetlen felvetés.