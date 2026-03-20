Orbán Viktor szerint marhaságokat mondott Gulyás Gergely a magyar katonák iráni háborúba küldésének lehetőségéről

2026-03-20 08:08:00 CET

A miniszterelnök marhaságnak nevezte azt a sajtóértesülést is, miszerint idegesen fel-alá járkált volna, amikor a csütörtöki uniós csúcstalálkozón meghallgatták Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt videókapcsolaton keresztül.

Harcos, göröngyös volt, kicsit rázott a kocsi – így jellemezte péntek hajnalban Orbán Viktor az uniós állam- és kormányfők éjszakába nyúló csúcstalálkozóját. A miniszterelnök megfogalmazása szerint a tagállami vezetők „nem voltak boldogok”, hogy Magyarország „megváltoztatta” a decemberi egyhangú döntést az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelről.

Orbán Viktor szlovák kollégájával és szövetségesével, Robert Ficóval együtt csütörtökön blokkolta a decemberi megállapodás végrehajtását az orosz támadás után leállt Barátság-kőolajvezeték körüli vita miatt. Orbán úgy látta, a „jogi helyzet teljesen világos, hogy ehhez van jogunk, mert nem zárult le a döntési folyamat”. Hozzátette: „Kicsit fenyegetőztek, aztán belátták, hogy ez nem fog menni.” Mint arról beszámoltunk, az Európai Tanács elnöke szerint a visszakozás uniós jogi alapelvet sért, António Costa Orbán Viktor viselkedését elfogadhatatlannak nevezte.

„Marhaság” – válaszolta a Telex tudósítása szerint egy doorstep sajtótájékoztatón Orbán arra a kérdésre, létezhet-e olyan forgatókönyv, hogy Donald Trump kérésére magyar katonákat küldjenek az Irán által lezárt Hormuzi-szoros felszabadítására. Az ügy előzménye, hogy a Miniszterelnökséget vezető minisztert a tegnapi kormányinfón arról is megkérdezték, hogy az amerikai elnök kérésére Magyarország segítene-e a Hormuzi-szorosnál. „Ha ő ezt kérné, megfontolnánk” – válaszolta.

„Amit Gulyás Gergely mondott, az marhaság?” – kérdeztek rá kifejezetten Gulyás Gergely kijelentésére Orbánnál, amire „igennel” felelt.

„Ha lesz tengerünk és hajónk, majd megfontoljuk” – árnyalta a választ, amikor felvetették, hogy Trump segítséget kért. A miniszterelnök marhaságnak nevezte azt a sajtóértesülést is, hogy idegesen fel-alá járkált volna, amikor a csúcstalálkozón meghallgatták Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt videókapcsolaton keresztül.

A Tisza Párt elnöke Gulyás Gergely kijelentésére úgy reagált, hogy a miniszter ezzel az egy mondattal megsemmisítette az Orbán-kormány békepropagandáját. „Orbán Viktor magyar katonákat küldene egy háborúba, ha Donald Trump erre kéri” – kommentálta Magyar Péter. Az ellenzéki politikus emellett követelte, Orbán Viktor valljon színt, hogy magyar katonák Iránba küldéséről fog-e egyeztetni a Budapestre érkező amerikai alelnökkel.

Mindez azért lényeges, mert 2022-ben a Fidesz egy Gulyás Gergelyéhez hasonló kijelentés miatt támadta Márki-Zay Pétert, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjét. „Természetes, hogy a NATO tagjaként minden módon, amit a NATO eldönt azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget és támogatást megadhat Ukrajnának. (...) Hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is. De egyelőre erről szó sincs” – mondta még 2022. február 13-án, vagyis kilenc nappal az orosz-ukrán háború kitörése előtt Márki-Zay Péter a Partizánnak adott interjújában.