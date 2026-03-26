Gulyás Gergely kissé belegabalyodott a Tisza Párt elleni titkosszolgálati akció ellentmondásainak a feloldásába

Gulyás Gergely;

2026-03-26 11:25:00 CET

Az RTL a Tisza Párt elleni titkosszolgálati akció ellentmondásait szeretné feloldani, ám Gulyás Gergely válaszai nem segítik a tisztánlátást. Arra a kérdésre, hogy ha az ügy még a Tisza Párt megalapítása előtt kezdődött, miért nem szóltak Magyar Péternek, hogy az informatikusai kémek, Gulyás Gergely közölte, hogy amikor a hatóságoknak elegendő információjuk volt arra, hogy ezek az emberek kémtevékenységet végeznek, az eljárást elindították. Hozzátette: ennél nagyobb segítséget nem tudnak adni senkinek, így ha egy szerkesztőségben vagy más helyen szolgálati tevékenységet végeznek, és erről a hatóságoknak tudomásuk van, valamint a bizonyítékok rendelkezésre állnak, akkor az eljárást kell elindítani. Úgy értékelt, hogy ez segítséget jelent a szerkesztőségnek és adott esetben a pártnak is, konkrétan a Tisza Pártnak. Arra kérdésre, hogy vajon mit akarhatott kémkedni Ukrajna az ellenzéki pártban, ha őket támogatják, nem tudott felelni, szerinte a két informatikus „segítette” a Tisza Pártot.