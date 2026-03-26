3,39 milliárd forintot utaltak Mézáros Lőrinc magánszámlájára, csaknem lenullázták a V-Híd vagyonkezelőjét

Mészáros Lőrinc;V-Híd Építő Zrt.;

2026-03-26 17:57:00 CET

Az majd csak később derül ki, hogy ez osztalék volt-e.

Szerdán 3,39 milliárd forintot utaltak át a V-Híd Csoport eszközeit kezelő V-Híd Vagyonkezelő Kft. számlájáról Mészáros Lőrinc magánszámlájára - írja a 444.

A több mint 33 milliárd forintos vagyont – beleértve a vasútépítő társaság ingatlanjait és nagy értékű gépeit – felügyelő társaság számláján a művelet után 53 millió forint maradt, ami a korábbi összeg alig több mint másfél százaléka. Az információt a portál forrása hitelt érdemlően alátámasztotta, ugyanakkor nem ismert, milyen jogcímen került az összeg a leggazdagabb magyar számlájára.

Az ügy kapcsán kérdéseket küldtek Mészáros Lőrinc cégcsoportjának, és válasz esetén a cikket frissítik. (A V-Híd Vagyonkezelő Kft.-ből az elmúlt években rendszeresen vett fel osztalékot Mészáros Lőrinc. Tavaly a 2024-es adózott nyereséggel teljesen megegyező, 4 032 908 000 forintos összeget, míg tavalyelőtt az 5,7 milliárdos adózott eredményből 3,6 milliárdot. Az osztalék kifizetéséről azonban mindkét alkalommal csak május közepén-végén határoztak. Az, hogy a jelenlegi összeg osztaléknak minősül-e, a május végéig benyújtandó beszámolóból derül majd ki.) A teljes V-Híd Csoport a Mészáros-érdekeltségek meghatározó eleme, amely kiemelt szerepet játszik a leggazdagabb magyar vagyonának alakulásában.

A magyarországi építőiparban korábban nem volt példa akkora nyereségre, mint amelyet 2023-ban a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Zrt. elért. Akkor a mintegy 51 milliárd forintos profit teljes egészét kivette a vállalatból a felcsúti milliárdos.