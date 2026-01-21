Még mindig milliárdokkal tartozik Mészáros Lőrinc az állami vasúti beruházások alvállalkozóinak, Lázár János tárcája hárít

Lázár János;alvállalkozók;tartozások;Mészáros Lőrinc;R-Kord Kft.;V-Híd Építő Zrt.;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2026-01-21 05:32:00 CET

Lázár János építési és közlekedési miniszter korábban azt ígérte, hogy mindenkit kifizetnek, most a tárcája annyit közölt, hogy törekszik a helyzet előmozdítására.

Továbbra is vannak kifizetetlen alvállalkozók az állami megrendelésű vasúti beruházásoknál, amelyeknél Mészáros Lőrinc érdekeltsége az R-Kord legalább két alvállalkozónak tartozik jelentős összeggel – hangzott el az RTL Híradó keddi adásában. A riport idézi Lázár János építési és közlekedési minisztert, aki tavaly novemberben azt ígérte, hogy heteken belül mindenki megkapja a pénzét, ha megfelelő minőségben elvégezte a munkát.

Én az kértem a V-Hídtól és mindenkitől, aki a minisztériumnak dolgozik, hogy az állami beruházásoknál külön figyelmet fordítsanak arra, hogy az alvállakozók korrektül legyenek kifizetve. Ez nekem presztízskérdés – közölte kamerák előtt múlt évi esztergomi fórumán Lázár János, aki akkor úgy tudta, hogy rendeződtek az ügyek, és Mészáros Lőrinc mindenkit kifizetett. Ehhez képest nem sokkal később a miniszter vizsgálatot rendelt el az állami beruházásoknál, és az RTL Híradónak azt követően kifejtette, hogy minden fővállalkozót elszámoltatnak, elővesznek, mert mindenkinek kötelező az alvállalkozókat a legrövidebb határidőn belül kifizetnie.

Csakhogy Marczingós László ügyvéd a televízió megkeresésére elmondta, hogy két alvállalkozót valóban nem fizettek ki. – Az R-Kord azt az utasítást adta az ügyfelemnek, hogy mondjunk le 80 millió forint nagyságrendű összeg kifizetésének a fejében több mint 900 millió forintos követelésünkről – tette hozz. Az ajánlatot természetesen nem fogadták el, és most a Lázár János vetette minisztériumtól várják a megoldást. A helyzet súlyos, mert a másik céget akár fel is számolhatják, mert a kifizetetlen tartozások miatt sem az adóját nem tudta befizetni, sem a dolgozóit kifizetni.

„A beruházási kormányzat a vitás helyzetek feloldására és előmozdítására törekszik” – közölte írásban az Építési és Közlekedési Minisztérium. Kiemelték, még decemberben létrehoztak egy online felületet, ahol a beruházásokban érintett, de kifizetetlen alvállalkozók megtehetik a bejelentéseiket. Hozzátették, 81 megkereséséből 28 esetben jogi eljárás indult. Az ügyben a Mészáros-csoport megkeresésre sem válaszolt. A riportban elhangzott, Magyarország leggazdagabb emberének az R-Kord nevű cégéből csak az elmúlt két évben több mint tízmilliárd forint osztalékot vettek ki a tulajdonosok.