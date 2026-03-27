A Mi Hazánk Mozgalomnak adott igazat a Kúria, a szélsőjobboldali párt holnap már felvonulhat Kállón

tüntetés;Kúria;Toroczkai László;Kálló;Mi Hazánk Mozgalom;

2026-03-27 05:40:00 CET

A nógrádi településen úgynevezett „rendpárti” felvonulást tartanak.

A Kúria ítélete szerint a rendőrség törvénytelenül tiltotta be a Mi Hazánk Mozgalom demonstrációját, így a szélsőjobboldali párt megtarthatja szombati felvonulását Kállón – derül ki a Mi Hazánk Mozgalom lapunknak is elküldött tájékoztatásából.

Feltételezésük szerint Sztojka Attila fideszes politikus áll amögött, hogy a rendőrség nem engedélyezte a tüntetést. Az eseményen egyébként felszólal a párt elnöke, Toroczkai László. Kitértek arra is, hogy a Mi Hazánk Mozgalom „kompromisszumos, statikus tüntetéseit is betiltotta”, így értékelésük szerint abszurd módon már a polgármesteri hivatal előtt és a falu szélén sem tüntethetne a párt, de mindezt felülírta a Kúria ítélete. Egyben köszönetet mondtak a keresetet benyújtó Gaudi-Nagy Tamás ügyvédnek is.

Március 28-án, szombaton 14 órától tehát Kállón tüntet a Mi Hazánk: a Forrás úttól vonulnak a rendpártiak a Bűnvadászok-busz felvezetésével a polgármesteri hivatal elé. Elég a bűnözésből - zárul a párt tájékoztatása.

A kállói gyűlést biztosítani fogja a rendőrség. Mint a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtök délutáni tájékoztatásából kiderül, a településen a gyűlés környezetében forgalomlassulásra, esetleges terelésre lehet számítani. Minden közlekedőtől türelmet kérnek, valamint azt, hogy tartsák be a rendőrség utasításait. Egyben jelezték, mindenki számára biztosítják a békés gyülekezéshez való jogot, ugyanakkor a jogsértést elkövetőkkel szemben megteszik a szükséges intézkedéseket.