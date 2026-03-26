Magyar Péter: Mikor indulnak már a házkutatások a Fidesz-székházban és a Karmelitában?

„Az Orbán-gate 1990 óta a legnagyobb nemzetbiztonsági és politikai botrány! Mikor indulnak már a házkutatások a Fidesz székházban és a Karmelitában?” – tette fel a kérdést újra Facebook-oldalán Magyar Péter az illetékeseknek. A Tisza Párt elnöke már országjárásának szerdán is megszólította a Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, követelve, hogy induljon eljárás a Tisza Pártot célzó titkosszolgálati akció miatt. Az ellenzéki vezető szerint egyértelműen Orbán Viktor és kormánya áll az ellenzéki erő elleni akciók mögött.
Csakhogy, mint megírtunk, lapunk kérdésére a Legfőbb Ügyészség azt közölte: „Az ügyészség következetes gyakorlata, hogy politikai megnyilvánulásokra nem reagál, azokat nem kommenteli." A Direkt36 kedd reggeli cikke és a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) századosának, Szabó Bencének a beszámolója után, miszerint titkosszolgálati művelet zajlott a Tisza Párt bedöntésére, lapunk fordult az ügyészséghez. Ők válasz helyett a Tisza Párt informatikai rendszerét érintő bűncselekmény gyanúja miatti tavaly novembertől folyamatban lévő nyomozást emlegették, ami eredetileg a feltört Tisza Világ applikációhoz köthető adatkezelés ügyében indult.
Magyar Péter szerint a hatóságoknak a Karmelitában és a Fidesznél is házkutatást kellene tartaniuk, mert a Tisza Párt elleni akció ügyében szerinte több súlyos bűncselekmény gyanúja is felmerült, köztük hivatali visszaélés, bűnpártolás, hamis vád és a választásokba való tisztességtelen beavatkozás szándéka. A legfőbb ügyésznek azt üzente, hogy ebben a helyzetben köteles fellépni, „tegye a dolgát", ha erre nem hajlandó, akkor vállalja a felelősséget, és mondjon le hivataláról.