Bírósággal fenyegeti a Belügyminisztérium a PDSZ-t a NOKS-dolgozók érdekében tartandó sztrájk megszervezéséért

A BM álláspontja szerint a munkabeszüntetést legkésőbb az azt megelőző ötödik munkanapon kell bejelenteni, ami a hétfői sztrájk esetében március 23-a lett volna.
A PDSZ közleményben jelezte: nem ért egyet a tárca jogi álláspontjával. Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányának elnöke lapunknak azt mondta, törvény szerint kétórás figyelmeztető sztrájkra már a sztrájkegyeztetésekre szánt hét napon belül sort lehet keríteni, az öt munkanapos határidő az egész napos, vagy több napos sztrájkra vonatkozik. Az országos választmány ugyanakkor mérlegeli a sztrájk időpontjának módosítását annak érdekében, hogy a jogi vitát és a sztrájkban résztvevők egzisztenciájának fenyegetettségét elkerüljék, kollégáikat pedig arra kérték, egyelőre ne kezdjék meg a sztrájk szervezését.Sokallja az Orbán-kormány az iskolai dolgozók béremelésére kért pénzt, Maruzsa Zoltán szerint nem igazán lesz fedezet
Mint megírtuk, Március 30-án, reggel 8 és 10 óra közé hirdetett kétórás figyelmeztető sztrájkot a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a nevelést-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) és más munkakörökben alkalmazott iskolai és óvodai dolgozók béremelésének érdekében. Néhol ezt eleve az iskolákban próbálják ellehetetleníteni, egyes intézményvezetők arra hivatkozva próbálják lebeszélni a dolgozókat a munkabeszüntetésről, hogy sztrájkot csak szakszervezeti tagok szervezhetnek és csak ők is vehetnek részt benne. A PDSZ figyelmeztetett: ez hazugság, mert a sztrájktörvény alapján bárki részt vehet jogszerű munkabeszüntetésben, akiknek munkaviszonya vagy köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya van.Sztrájkot hirdettek a NOKS-dolgozókért, van iskola, ahol ezt máris hazugsággal akadályoznák