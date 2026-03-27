Kommentben hívott fel egy vezető politikus megölésére, letartóztatnák a szegedi férfit

komment;emberölés előkészülete;

2026-03-27 10:15:00 CET

Egy hazai párt hívei ellen is uszított a bejegyzésében.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség a letartóztatását indítványozta annak a férfinak, aki pártpolitikai nézeteit az interneten hangoztatva mások életének kioltására hívta fel követőit – olvasható a vádhatóság pénteki tájékoztatásában.

Mint írták, a megalapozott gyanú szerint a szegedi férfi 2026. március 23-án saját neve alatt a közösségi oldalán több bejegyzést tett közzé, melyben politikai nézeteit hangoztatta. Nyilvános posztjaiban egy ismert külföldi regény gyilkosságra buzdító sorának idézésével egy vezető politikus megölésére hívta fel olvasóit, valamint egy hazai párt hívei ellen is uszított. A büntetőeljárás meghiúsításának és a bűnismétlésnek a veszélye miatt indítványozta a férfi letartóztatásának az elrendelését.

Az ügyészi indítvány tárgyában a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni. A gyanúsított ellen emberölés előkészületének bűntette, valamint közösség elleni uszítás bűntette miatt folyik eljárás. Az ügyészség közleménye arra nem tér ki, hogy mely politikus volt az, akinek meggyilkolására buzdított a férfi.