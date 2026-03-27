Hamarosan leáll a magyar gázellátás szempontjából kulcsfontosságú Török Áramlat

leállás;karbantartás;gázszállítás;Török Áramlat;

2026-03-27 11:42:00 CET

Karbantartás lesz, nyolc napon át tart a szünet.

Június 2-án reggel 6 órától karbantartás miatt leáll a Magyarország gázellátását gyakorlatilag egyedül ellátó Török Áramlat – írja a Portfolio.

A leállás több hazai és regionális szüneteléssel egy időben fog történni, ami jelentősen szűkíti majd a rendelkezésre álló kapacitásokat. A karbantartás a tervek szerint 8 napon át tart majd, június 10-én reggel 6 órakor indulhat újra a szállítás. A hálózatüzemeltető tájékoztatása szerint ez idő alatt az útvonalon nem áll rendelkezésre technikai kapacitás.

Tervezett leállásról lévén szó, a Magyarország teljes éves földgáz-importigényének mintegy 60-70 százalékát lebonyolító tranzitvonal nincs közvetlen veszélyben, vagy legalábbis nincs nagyobb veszélyben a szokásosnál.

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. csütörtöki, Portfolio által idézett közleménye szerint ezzel párhuzamosan több más, a magyar földgázszállító rendszert érintő karbantartás és kapacitáskorlátozás is szerepel a 2026-os leállási ütemtervben.

A román–magyar határnál, Csanádpalotán május 5-én reggel 6 órától május 6-án este 6 óráig a technikai kapacitás mindkét irányban a felére csökken;

június 2-án reggel 6 órától június 3-án reggel 6 óráig több belföldi kiadási pont (Hajdúszoboszló, Kardoskút, Pusztaederics és Zsana) esetében teljes leállás lesz;

a szlovák irányba, Balassagyarmatnál június 2-án reggel 6 órától június 7-én reggel 6 óráig 50 százalékos kapacitás marad elérhető;

az osztrák irányból, Mosonmagyaróvárnál június 3-án reggel 6 órától június 8-án reggel 6 óráig szintén fél kapacitás várható;

az ukrán irányba, Beregdarócnál június 5-én reggel 6 órától június 10-én reggel 6 óráig ugyancsak 50 százalékos korlátozás lép életbe, bár itt akár már korábban is tartós leállás jöhet, tekintve, hogy az Orbán-kormány nem köt új gázszerződést Ukrajnával.

rövidebb, de érzékelhető leállások ősszel is lesznek,a szerb irányból, Kiskundorozsmánál szeptember 9-én reggel 6 órától szeptember 12-én reggel 6 óráig 50 százalékra csökken a kapacitás;

a horvát határnál, Drávaszerdahelynél szeptember 10-én délelőtt 10 és délután 2 óra között mindkét irányban teljes leállás lesz.

A közleményben jelezték, hogy a magyar rendszer működését nemcsak a hazai karbantartások, hanem a szomszédos országok hálózati munkái is befolyásolják, a horvát Plinacro d.o.o. április 23-án reggel 6 órától április 27-én reggel 6 óráig végez munkálatokat, az osztrák Gas Connect Austria június 8-án reggel 6 órától június 10-én délután 5 óráig hajt végre karbantartást, előbbi nyomán a horvát oldalon, utóbbi miatt a HAG vezetéken lesz teljes kapacitáskiesés. A szerb GASTRANS d.o.o. Novi Sad június 2-án reggel 6 órától június 7-én reggel 6 óráig dolgozik, ami a szerb oldalon szintén teljes kieséssel jár.