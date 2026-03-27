Gázzár: az első szakmai riadalmakat nagyjából eloszlatta a Magyar Közlönyben megjelent rendelet

gáz;Ukrajna;gázszállítás;földgázszállítás;orosz-ukrán háború;

2026-03-27 10:20:00 CET

Csak júliustól nem adunk gázt az ukránoknak.

A központi gázforgalmazást végző, Mol-hátterű FGSZ 2026. harmadik negyedévére ukrán irányba nem hirdethet gázkereskedőknek szállítási kiírást – derül ki a Magyar Közlöny szerda esti számából. Bár Orbán Viktor azt megelőzően úgy fogalmazott, hogy amíg Ukrajna nem nyitja meg az orosz olajat ideszállító Barátság vezetéket, addig nem kap tőlünk gázt, a rendelet alapján a kiszállításokat akkortól tiltják meg, amikorra – legalábbis Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi ígéretei alapján – már megnyílna az olajcsap.

A megjelentek ugyanakkor tapasztalataink szerint a kormányfő szavai keltette első szakmai riadalmakat jórészt eloszlatták. A tegnapi kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter az intézkedéseket úgy foglalta össze, hogy a meglévő, Ukrajnába irányuló gázszerződéseket hagyjuk kifutni, ám újakat már nem kötünk. Egy kapcsolódó rendelet megnövelte a lakossági ellátást végző állami MVM téli kereskedelmi gáztárolási kötelezettségét, hasonlókat róva az FGSZ-re és a többi gázpiaci szereplőre is. Orbán Viktor a fokozott tárolási szükségletet azzal indokolta, hogy Ukrajna rendszeresen támadja a Magyarországra déli kerülővel orosz gázt szállító Török Áramlat nevű szállítórendszer orosz állomásait.

Georgij Tyihij, az ukrán Külügyminisztérium szóvivője válaszként közölte: míg Ukrajna más forrásokból is képes beszerezni a számára szükséges gázmennyiséget, szerinte a korlátozás Magyarországot akár egymilliárd dollár szállítási díjbevételtől is megfoszthatja. Arra is emlékeztetett, hogy a szállítások egyelőre nem álltak le. Ukrán szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy eddig sem Magyarország szolgált Ukrajna fő gázforrásául. A Barátság javításának állapotáról nem született új nyilatkozat. Gulyás Gergely a díjkiesés vádját tegnap cáfolva úgy vélte, hogy a kieső gázmennyiséget más irányba is el lehet adni.

Kapcsolódó megkeresésünkre tegnap lapzártánkig sem a Moltól, sem az FGSZ-től nem kaptunk választ.