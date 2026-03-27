Életfogytiglant kapott a két rab, aki kikötözte és halálra kínozta a zárkatársát

2026-03-27 12:55:00 CET

A tettesek egyike soha nem jöhet ki a börtönből, társa is csak 30 év múlva, feltételesen.

Jogerősen tényleges életfogytiglanra, illetve életfogytiglanra ítélte a Fővárosi Ítélőtábla azt a két rabot, akik kikötözték és bestiális kegyetlenséggel halálra kínozták zárkatársukat az egyik budapesti börtönben.

Csiha Gábor, a Fővárosi fellebbviteli Főügyészség szóvivője a 24.hu megkeresésére arról tájékoztatott: az egyik főbűnös tényleges életfogytiglant kapott – azaz soha nem szabadulhat a börtönből –, míg társa legkorábban 30 év múlva szabadulhat az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetéséből, feltételesen. Az ügynek egy harmadik vádlottja is volt, aki két és fél évet kapott segítségnyújtás elmulasztása miatt, de az illető amúgy is életfogytiglanig tartó büntetését tölti, így azt nem lehet végrehajtani.

A tettesek egy zárkában voltak az áldozattal az egyik fővárosi büntetés-végrehajtási intézetben. Az első, illetve a másodrendű vádlott a sértettet rendszeresen bántalmazta, testedző gyakorlatokhoz használta. 2022. augusztus közepén a tettestársak két napon keresztül megtiltották a cellatársuknak, hogy egyen, majd a két napi éheztetés után megparancsolták neki, hogy a zárkában felhalmozott ételből fél órán belül egyen meg nagyobb mennyiséget. Miután ez nem sikerült, a sértettet állva kikötözték az emeletes ágyhoz, majd mintegy negyedórán keresztül felváltva ütlegelték és rugdosták.

Ezek után az elkövetők megtiltották az áldozatnak, hogy részt vegyen az esti gyógyszerosztáson, helyette rendet rakattak vele a zárkában. Mindezt a cellában lévő negyedik rab látta, de semmilyen segítséget nem nyújtott a brutálisan összevert társának. Emiatt a nagyszámú külső és belső sérülést, valamint töréseket elszenvedett áldozathoz csak a másnap reggeli zárkaellenőrzéskor hívtak orvosi segítséget. Ekkor megpróbálták újraéleszteni, de hiába.