Elmarad az oktatási dolgozók hétfőre bejelentett sztrájkja

2026-03-27 12:20:00 CET

A PDSZ jelezte, nem értenek egyet a kormány jogi álláspontjával, ám annak érdekében, hogy a jogi vitát és a sztrájkban résztvevők egzisztenciájának fenyegetettségét elkerüljék, későbbre halasztják a munkabeszüntetést.

A március 30-ára bejelentett kétórás figyelmeztető sztrájk elhalasztásáról döntött a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), miután a Belügyminisztérium bírósági perrel fenyegette meg az érdekvédőket. A szakszervezet a nevelést-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) és más munkakörökben alkalmazott iskolai és óvodai dolgozók – mások mellett iskolatitkárok, könyvtárosok, dajkák, karbantartók, rendszergazdák – béremelésének érdekében hirdetett munkabeszüntetést, miután a minisztériummal nem sikerült megállapodni a bérrendezésről. Az érintett dolgozói kör javarészt a minimálbér környékén keres, a szaktárca szerint nincs költségvetési fedezet a magasabb bérekre.

A minisztérium szerint a PDSZ jogellenesen szervezte volna meg hétfőre a sztrájkot, mert azt nem jelentették be időben: a sztrájktörvény szerint minimum öt munkanappal kell előre jelezni a munkabeszüntetést, ami jelen esetben nem történt meg (a szakszervezet szerdán hirdette ki a hétfői sztrájk időpontját). A PDSZ közleményben jelezte: nem értenek egyet a kormány jogi álláspontjával, ám annak érdekében, hogy a jogi vitát és a sztrájkban résztvevők egzisztenciájának fenyegetettségét elkerüljék, későbbre halasztják a sztrájkot. Hozzátették: ez azt is jelentheti, hogy a sztrájk egyre közelebb kerül a választásokhoz.

– Már egy rövid, kétórás figyelmeztető sztrájk lehetősége is láthatóan félelmet váltott ki a kormányban, ami világosan mutatja: a munkavállalók összefogása valódi súllyal bír, és a kormány minden eszközzel próbálja azt megakadályozni, ugyanakkor nyilvánosan is elismerte a követelések jogosságát

– írták. Utóbbival Gulyás Gergely miniszter csütörtöki, kormányinfón tett kijelentésére utaltak, ahol a miniszter is elismerte, hogy a NOKS-os és más iskolai, óvodai munkavállalók bére alacsony.

A PDSZ azt kérte az iskolai és óvodai dolgozóktól, ne maradjanak láthatatlanok, hétfőn készítsenek és tegyenek közzé fotókat azzal a felirattal: „most sztrájkoltam volna”.