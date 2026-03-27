Kilenc százalékkal vezet a Tisza a biztos pártválasztók körében a Republikonnál

2026-03-27 12:09:00 CET

Az adatok szerint hárompárti Országgyűlés alakulna.

Két héttel a választás előtt hibahatáron belül erősödött a Tisza, nőtt az előnye a Fidesz-KDNP-hez képest. Magyar Péter pártja 6 százalékponttal vezet a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, 37-31 az állás – többek közt ez derül ki a Republikon Intézet március végén készült kutatásából.

A lapunk számára is megküldött eredmények szerint a pártválasztók, valamint a biztos szavazó pártválasztók körében 9-9 százalékponttal vezet a Tisza, mindkét esetben 49-40 az állás. A biztos szavazók és pártválasztók körében mért hasonló eredmény arra utal, hogy a két párt tábora közel azonos mértékben mozgósított. Vagyis a Fidesz sikeresen megszólította saját táborát, azonban ennek mértéke kisebb, mint a Tiszáé. Ha most vasárnap lenne a választás, hárompárti parlament alakulna.

A Mi Hazánk a teljes népességben ugyancsak 4 százalékon áll, a pártválasztók, valamint a biztos szavazó pártválasztók körében azonban 5 százalékon, tehát éppen bejutna a parlamentbe. A párt támogatottsága hibahatáron belül csökkent, ahogyan a két nagy párt gravitációs ereje megnövekedett a célegyenesben. A Kutyapárt a teljes népességben 3, a pártválasztók, valamint a biztos szavazó pártválasztók körében 4-4 százalékponton áll, éppen a bejutási küszöb alatt.

A Demokratikus Koalíció (DK) mindegyik mérési szinten két százalékon áll, jelenleg nem közelíti meg a választási küszöböt. A bizonytalanok aránya változatlanul 23 százalék. A válaszadók 78 százaléka állítja, hogy biztosan részt venne a választáson, 9 százalékponttal többen, mint februárban. Bár az önbevallás alapú részvétel mindig magasabb, mint a választás napján tapasztalható valódi aktivitás, így is kimagasló, rekordközeli részvételre lehet számítani április 12-én.